On Numara 933. hafta çekiliş sonuçları belirlendi! 22 Haziran MPİ On Numara sonuçları

22 Haziran 2020 On Numara sonuçları için dün akşam noter huzurunda haftanın şanslı 22 numarası çekildi. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte on bilen çıkmadı ve ikramiye devretti. Dün akşam yapılan çekilişte de on bilen bir şanlı kişi 534.943,55 TL'yi kazandı. 933. haftanın On Numara sonuçları...

On Numara sonuçlarını öğrenmek için tıklayın...

933. HAFTA KAZANAN NUMARALAR

On Numara oyununun 933. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 534 bin 943 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 4, 6, 11, 14, 16, 17, 22, 24, 26, 36, 40, 49, 50, 51, 53, 57, 58, 62, 66, 67, 69 ve 70 olarak belirlendi.

Çekilişte 9 bilen 120 kişi 3 bin 111 lira 85'er kuruş, 8 bilen 2 bin 11 kişi 185 lira 75'şer kuruş, 7 bilen 20 bin 433 kişi 25 lira 90'ar kuruş, 6 bilen 125 bin 874 kişi 4 lira 45'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 223 bin 480 kişi 3 lira 20'şer kuruş ikramiye alacak.Büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Erzurum'un Yakutiye ve Zonguldak'ın Devrek ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 932. hafta çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 509 bin 805 lira 16 kuruşluk ikramiye devretti.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 5, 8, 14, 15, 19, 25, 30, 34, 38, 48, 50, 56, 61, 63, 66, 67, 68, 69, 74, 75, 77 ve 78 olarak belirlendi.Çekilişte 9 bilen 112 kişi 3 bin 34 lira 90'ar kuruş, 8 bilen 2 bin 37 kişi 167'şer lira, 7 bilen 19 bin 479 kişi 24 lira 75'er kuruş, 6 bilen 116 bin 626 kişi 4 lira 40'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 205 bin 426 kişi 3 lira 15'er kuruş ikramiye alacak.