On Numara 931. hafta çekiliş sonuçları belirlendi! 8 Haziran MPİ On Numara sonuçları

8 Haziran 2020 On Numara sonuçları için dün akşam noter huzurunda haftanın şanslı 22 numarası çekildi. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte on bilen üç kişi çıkmış ve büyük ikramiyeyi paylaşmışlardı. Dün akşam yapılan çekilişte de on bilen beş talihli kişi 101.685,65 TL ikramiye kazandı. 931. haftanın On Numara sonuçları...

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931. HAFTA KAZANAN NUMARALAR

On Numara oyununun 931. hafta çekilişinde 10 bilen 5 kişi, 101 bin 685 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1, 3, 7, 12, 13, 15, 16, 20, 22, 29, 31, 35, 37, 41, 50, 52, 53, 55, 57, 60, 69 ve 73 olarak belirlendi.

Çekilişte 9 bilen 151 kişi 2 bin 245 lira 45'er kuruş, 8 bilen 2 bin 465 kişi 137 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 23 bin 607 kişi 20 lira 45 kuruş, 6 bilen 132 bin 791 kişi 3 lira 85'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 186 bin 706 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.Büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, 2'si Hatay'ın Samandağ, diğer 2'si Mersin'in Akdeniz ve Balıkesir'in Edremit ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 13, 15, 18, 23, 25, 26, 27, 30, 46, 47, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 60, 64, 67, 69, 71 ve 73 olarak belirlendi.

On Numara oyununun 930. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 169 bin 379 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 146 kişi 2 bin 320 lira 60'ar kuruş, 8 bilen 1869 kişi 181 lira 55'er kuruş, 7 bilen 18 bin 978 kişi 25 lira 50'şer kuruş, 6 bilen 116 bin 350 kişi 4 lira 35'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 205 bin 280 kişi 3 lira 15'er kuruş ikramiye alacak.Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Ankara'nın Çankaya, İstanbul'un Kadıköy ve Tekirdağ'ın Malkara ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.