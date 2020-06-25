Olympus, 84 yıl sonra kamera sektöründen çekiliyor: 'Akıllı telefonlara yenildi'

Japon Olympus şirketi, kamera sektöründen çekilme kararı aldı. Şirketin görüntüleme biriminin 2014'te Sony'den VAIO dizüstü bilgisayar markasını satın alan JIP adlı bir yatırım fonuna satılacağı açıklandı.

Şirket satış konusunda JIP ile bir mutabakat anlaşması imzaladı.

Olympus şirketi 1919'da kuruldu. Fakat şirketin görüntüleme birimi, 1936'da Zuiko lenslerinin kullanıldığı kameraların satışıyla 1936'da faaliyete geçti.

Şirketin 1959'da çıkardığı Pen kamera serisi çok tutuldu ve Olympus, milyonlarca eve giren ve adı dijital kamerayla özdeştirilen bir markaya dönüştü.

PC: Akıllı telefonlara yenildi'

PC dergisi, konuyla ilgili haberinde Olympus kameralarının akıllı telefonlara yenildiği yorumunu yaptı.

JIP'in Olympus'un görüntüleme birimini satın aldıktan sonra yeni bir şirkete dönüştüreceği belirtiliyor.

Sektör uzmanları, satış anlaşmasının 30 Eylül'e kadar imzalanmasının beklendiğini söylüyor.

Mutabakat metninde, akıllı telefonların çıkışından sonra Olympus'un aldığı tüm yeniden yapılandırma önlemlerine rağmen satışların düştüğü ve şirketin görüntüleme biriminin Mart 2020 öncesindeki üç mali yılda zarar ettiği belirtildi.