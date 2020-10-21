Olympiakos - Marsilya UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların ilk karşılaşmalarının oynanmayan müsabakaları oynanacak. Peki Olympiakos - Marsilya maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir?

OLYMPİAKOS - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Olympiakos - Marsilya maçı 21 Ekim Çarşamba günü (yani bugün akşam) Türkiye saatiyle 22:00 'da başlayacaktır.

OLYMPİAKOS - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Olympiakos - Marsilya maçını Bein Sports Max 2 kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk 82, Kablo TV 237 kanallarında da yayınlanacak.

OLYMPİAKOS - MARSİLYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Karaiskakis Stadı, Pire'da oynanacak.