Olympiakos - Marsilya UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?
21.10.2020 19:37 | Güncelleme: 21.10.2020 19:47
2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor. Bugün grupların diğer 1. maçları oynanacak. Peki Olympiakos - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?
Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların ilk karşılaşmalarının oynanmayan müsabakaları oynanacak. Peki Olympiakos - Marsilya maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir?
OLYMPİAKOS - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Olympiakos - Marsilya maçı 21 Ekim Çarşamba günü (yani bugün akşam) Türkiye saatiyle 22:00 'da başlayacaktır.
OLYMPİAKOS - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Olympiakos - Marsilya maçını Bein Sports Max 2 kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk 82, Kablo TV 237 kanallarında da yayınlanacak.
OLYMPİAKOS - MARSİLYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Maç, Karaiskakis Stadı, Pire'da oynanacak.