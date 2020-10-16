Olympiakos - Maccabi Fox THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?
16.10.2020 20:48 | Güncelleme: 16.10.2020 20:51
THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 21:00 'de Olympiakos - Maccabi Fox mücadelesi olacak. Peki Olympiakos - Maccabi Fox maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Olympiakos - Maccabi Fox saat kaçta, ne zaman?
Merakla beklenen Olympiakos - Maccabi Fox basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Olympiakos - Maccabi Fox ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...
OLYMPİAKOS - MACCABİ FOX BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Olympiakos - Maccabi Fox THY Euroleague basketbol maçı 16 Ekim Cuma günü akşam saat 21:00 'da başlayacaktır. Yani karşılaşma Türkiye saatiyle akşam 9'da başlayacak.
OLYMPİAKOS - MACCABİ FOX BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Olympiakos - Maccabi Fox THY Euroleague maçı bugün saat 21:00 'da Bein Sports beIN Connect kanalında yayınlanacaktır.
OLYMPİAKOS - MACCABİ FOX BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Basketbol maçı Barış ve Dostluk Salonu'nda, Pire'da oynanacak.