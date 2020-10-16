Olimpia Milano - Real Madrid THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

Merakla beklenen Olimpia Milano - Real Madrid basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Olimpia Milano - Real Madrid ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...

OLİMPİA MİLANO - REAL MADRİD BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Olimpia Milano - Real Madrid THY Euroleague basketbol maçı 16 Ekim Cuma günü akşam saat 21:45 'de başlayacaktır. Yani karşılaşma Türkiye saatiyle akşam 9:45'de başlayacak.

OLİMPİA MİLANO - REAL MADRİD BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Olimpia Milano - Real Madrid THY Euroleague maçı bugün saat 21:45 'de Bein Sports Max 1 kanalında yayınlanacaktır.

OLİMPİA MİLANO - REAL MADRİD BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Basketbol maçı Mediolanum Forum, Milano'da oynanacak.