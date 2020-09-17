Olarenwaju Kayode kimdir? Olarenwaju Kayode hangi takımda oynuyor? Olarenwaju Kayode kaç yaşında?
Transferi tamamlanan Nijeryalı futbolcu Olarenwaju Kayode kimdir? Olarenwaju Kayode hangi takımda oynuyor? Olarenwaju Kayode kaç yaşında?
2010 yılından beri futbolda profesyonel kariyerine devam eden Olarenwaju Kayode hakkında merak edilenler haberimizde. Olarenwaju Kayode kimdir? Olarenwaju Kayode hangi takımda oynuyor? Olarenwaju Kayode kaç yaşında?
OLARENWAJU KAYODE KİMDİR?
8 Mayıs 1993 tarihinde Nijerya'nın Ibadan adlı şehrinde dünyaya gelen Tobi Olarenwaju Ayobami Kayode, ülkesinin Marvellous takımı ile futbol kariyerine ilk adımı attı.
Ardından Fildişi Sahili ekibi ASEC Mimosas'a transfer olan Kayode sırasıyla;
AFAD Djekanou
Luzern
Heartland
Maccabi Netanya
Austria Wien
Manchester City
Girona
Shakhtar Donetsk forması giydi.
Kayode, geçtiğimiz sezon ise ülkemizde Gaziantep FK forması giydi.
KAYODE MEVKİ
Baş mevki : Santrafor
Yan mevki : Sol kanat, sağ kanat
KAYODE PİYASA DEĞERİ
2.50 milyon Euro olarak belirtilmişti. Son güncelleme ile 4 milyon Euro olarak değişti.