Olanlar Oldu filmi oyuncuları kim? Olanlar Oldu konusu ve fragmanı

Olanlar Oldu filmi nerede çekildi? Filmin çekimleri İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık'ta gerçekleştirildi. Yönetmenliğini Hakan Algül üstlendi, yapımcılığını Necati Akpınar ile Funda Ödemiş yürüttü. Filmin senaryosu ise Ata Demirer'e aittir.

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OLANLAR OLDU OYUNCULARI

Kaptan Zafer, sıradan hayatında yeni bir aşkın yeşermesiyle büyük değişiklikler yaşar. Ancak, annesi ve evlenmesi istenen kızın ailesi Zafer'in mutluluğa erişmesine bir türlü fırsat vermezler. Olanlar Oldu adıyla beyazperdeye yansıyan filmin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Ata Demirer - Zafer/Döndü

Tuvana Türkay - Aslı

Salih Kalyon - İbrahim

Ülkü Duru - Fahriye

Derya Alabora - Antula

Bedir Bedir - Ramazan

Seda Güven - Mehtap

Renan Bilek - Ortunç

Toprak Sergen - Sekay

Ali Yoğurtçuoğlu - Koray

OLANLAR OLDU FİLMİ KONUSU

Zafer kaptan, Ege kıyısında küçük bir kasabada tekne turları düzenleyerek geçimini sağlar. Zafer'in annesi Döndü Hanım'da oğlunun bir an önce evlenmesini ister, Zafer'in pek de anlaşamadığı Mehtap'ı uygun bir gelin adayı olarak düşünür. Ancak, Zafer'in hayatı, tatil için kasabaya gelen ünlü dizi oyuncusu Aslı'yla tanışıp aşık olmasıyla değişir. Fakat Aslı, Döndü'nün ideal gelin adayı krterlerine uygun değildir. Mehtap'ın babası İbrahim'in sinsi planları da Zafer ve ailesinin peşini bırakmayacaktır. Tüm bunların üstüne Aslı'nın eski sevgilisi de tatile dahil olur.