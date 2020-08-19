Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim nasıl olacak? 21 Eylül'de okullar nasıl açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılışı konusunda vatandaşların merak ettiği konulara açıklık getirdi. Peki, Yüz yüze eğitim nasıl olacak? 21 Eylül'de okullar nasıl açılacak? Okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okulların açılış tarihi: 31 Ağustos 2020

Okulların kapanış tarihi: 18 Haziran 2021

Birinci dönem ara tatili: 16-20 Kasım 2020:

Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2021

İkinci dönem ara tatili: 12-16 Nisan 2021

YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21 Eylül'de yüz yüze eğitime geçilmeden önce 2000 denetmenle okulların denetleneceğini ve hazır olan okullara buna dair belge verileceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okullarda yüz yüze eğitim önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "2000 denetmenin eğitimi söz konusu oldu, eğitimlerini aldılar. 2000 denetmen okulların hazır olup olmadığı konusunda, hangi tedbirlerin alındığı, hangi okulların ne ihtiyacı olduğu konusunda belirli kontrol listeleri dayalı olarak da ortaya koyuyorlar. Hazır olan okullarımız için de böyle bir belge düzenlememiz söz konusu" ifadelerini kullandı.

"TEMAS GEREKTİRMEYEN OYUNLARLA İLGİLİ KİTAPÇIK HAZIRLADIK"

Bizim kültürümüzde oyunların önemli yeri var, dünyada evrensel olarak öğrenmeye katkı sağlayan oyunlar nelerdir bütün bunlarla ilgili binlerce oyunun bir listesini çıkardık sonra bunların içerisinden yakın temas gerektirmeyen ve müfredatımıza uygun olarak oyunlarla ilgili kitapçık hazırladık.

"HES KODU VASITASIYLA VELİLER, ÖĞRENCİLER, DENETLENECEK"

Velilerimizin, öğrencilerimizin, servis görevlilerimizin hepsinin HES kodu vasıtası ile bir yazılım üzerinden denetlenebilmesi ve okul müdürümüze onun iletilebilmesi için bir çalışmamız var bunun ayrıntılarını önümüzdeki haftalarda paylaşacağız."

SEYRELTİLMİŞ EĞİTİM NE DEMEK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "aşamalı ve seyreltilmiş eğitim" hakkında şunları söyledi:

"Aşamalı ve seyreltilmiş derken, aslında belli sınıf düzeylerinin öncelikli olarak açılmasını ve konuların seyreltilmesini, yani içeriğin tümüyle yüz yüze aynı saat ve süre içerisinde değil de belirli konuların öncelikle işlenmesini kastediyoruz."

OKULLARDA HANGİ ÖNLEMLER ALINACAK?

MEB, okullarda öğrencilerin, öğretmenlerin ve personelin karşı karşıya kalacağı koronavirüs bulaşma riskini en aza indirmek için çalışmalara başladığını açıkladı.

"Dezenfektan, maske tedariği, fiziki ve sosyal yeterlilikler hususunda tüm detayları çalıştık" diyen Bakan Selçuk, okullar açıldığında öğrencilerin, öğretmenlerin ve personelin sağlık durumunun HES kodlarıyla takip altında olacağını duyurdu:

"Ailesinde ya da yakın çevresinde virüs tanısı konmuş kişiler bu sistem sayesinde tespit edilebilecek ve gerekli önlemler alınacak."

Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçtiğimiz dönem okullara gönderdiği yazılarda, "Herhangi bir Covid-19 şüphesi olduğunda hemen müdahale edilmeli" ifadesi yer alıyor.

'Sağlık personeli yok, kim müdahale edecek?'

Öte yandan eğitimciler MEB'den gelen "önlem alma" yönlendirmesinin yetersiz kaldığı görüşünde.

Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, bütçe ayrılmadığı sürece önlem almanın mümkün olmayacağını ifade ediyor:

"Bakanlık müdahale edin diyor ama bizim okullarımızda sağlık görevlisi yok, kim müdahale edecek? Ne şekilde müdahale edecek? Yine Bakanlık, tüm alanlar dezenfekte edilmeli diyor. Yeterli temizlik görevlisi yok. Bütçe ayrılmadığı sürece kim yapacak?"

DERS İÇERİKLERİ

Uzaktan eğitimde eleştiriler yalnızca erişim sorunlarına değil, ders içeriklerine de işaret ediyordu. EBA TV'deki içeriklerin yeterli ve doğru hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin tartışmalar Mart ayından bu yana varlığını sürdürdü.

Uzaktan eğitimde ders içerikleri hazırlanırken üç başlığın temel alınması gerektiğini savunan Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, "Öncelikle, öğrencilerin salgın süresince psikolojilerinin güçlü olmasını ve bu konudaki bilgilendirmelerini sağlayan içerikler hazırlanmalı, ikincisi eğitim sürecinden kopuşun önüne geçilmeli, üçüncüsü sürekliliğin ve devamlılığın sağlanması esas olmalı" diyor ve geçtiğimiz dönem bunların hiçbirinin içeriklerde görülmediğinden şikayet ediyor.

Uzaktan eğitimin geliştirilmesi için gerekli cihazların ücretsiz sağlanması, internet altyapısı sorununun çözülerek ücretsiz sunulması ve eğitim içeriğinin öğrencilerin ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanması, eğitimcilerin talepleri arasında öne çıkıyor.