Milli Eitim Bakanı Ziya Selçukl koronavirüs önlemleri kapsamında uzaktan eğitimle devam eden eitim ve öğretimin ne zaman biteceği ve okulların ne zaman açılacağı ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim ne kadar uzadı? Uzakta eğitim ne kadar devam edecek? Dersler EBA'dan devam mı edecek?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK VE UZAKTAN EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ?

Uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır. Uzaktan eğitim şu anda elimizdeki tek seçenek. Tüm çocuklarımızdan ve velilerimizden ricam uzaktan eğitime sıkıca tutunmaları.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

ZİYA SELÇUK'UN AÇIKLAMALARI

Ülkemiz koronavirüsle mücadele içinde. Aldığımız kararları paylaşıyoruz. Bilgilendirmeler şeffaf biçimde devam edecek. Alınan tüm kararların ülkemizdeki bir çok hane halkını ilgilendirdiğinin bilinci içindeyiz. Salgının başladığı tarihten itibaren uzaktan eğitime geçmenin faydalarını da görüyoruz.

Sınavlara hazırlanan öğrenciler en hassas olduğumuz konudur. 11 ve 12. sınıfta eğitim gören öğrencilerimizin yapay zeka destekli eğitim sistemine yoğun talebi var.EBA akademik destek platformuna kayıt olan öğrenci sayısının 1 milyona yaklaştığını söyleyebilirim.

Bakanlık olarak telafi eğitimlerinin sürecini tamamladık. Salgınla mücadele bizlere yeni tecrübeler kazandırdı. Meslek liselerini güçlendirme gayreti içindeyiz. AR-GE çalışmaları meslek liselerindeki bu süreçte önemini gösterdi. Öğrencilerimizin bu geçici durumda bol bol kitap okuyarak zaman geçirmelerini tavsiye ediyorum.