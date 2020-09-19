Okullar ne zaman açılacak? Pazartesi günü okullar açılacak mı? 21 Eylül'de okullar açılacak mı?

Kademeli olarak okulların başlaması bir takım soruları beraberinde getirdi. 21 Eylül tarihinde 1. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak. Peki, liseler ne zaman açılacak? Tüm soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

21 Eylül itibari ile 1. sınıflar koronavirüs önlemleri ile birlikte açılacak. Peki, liseler ne zaman açılacak? Bakan Ziya Selçuk, "21 Eylül'den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz.' açıklamasında bulundu.

OKULLARDA KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ NELER?

Bakan Selçuk, velileri koronavirüs önlemleri kapsamında bilgilendirdi. Yaklaşık 60 bin ilkokul 1. sınıf öğretmeninin veli toplantıları düzenlediğini dile getirerek, Avrupa ülkelerinin tamamına yakınının tüm sınıfları tam zamanlı olarak açtığına dikkati çekti.

"Okullarımız kamuya açık mekanlarda en güvenilir alanlardan birisi. Çünkü sürekli kontrol, dezenfekte işlemi, takip var." diyen Selçuk, kontrollü şekilde okulları açma kararını da sağlık uzmanlarına danışarak aldıklarını söyledi.

1. SINIFLAR 21 EYLÜL'DE AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 1. sınıfların okula başlaması ile şunları söyledi;

"İlkokul birinci sınıf öğrencilerimiz uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise haftada 2 gün olacak şekilde okullarımızda olacak. 21 Eylül'den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim-öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz." ifadelerine yer verdi.