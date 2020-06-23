Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılması ertelenecek mi? MEB Bakanı Ziya Selçuk tarih verdi!

Okullar açılacak mı? MEB Bakanı Ziya Selçuk, 2020 - 2021 eğitim ve öğretim dönemi hakkında açıklamalarda bulunarak ikili eğitim sistemine dikkat çekti. Karnelerin alınmasıyla birlikte öğrenciler, telafi eğtimi ve okulların açılacağı tarihe gözlerini dikti. İşte detaylar...

OKULLARIN AÇILACAĞI TARİH ERTELENECEK Mİ?

Koronavirüs salgınının önüne geçmek maksadıyla eğitim, bir süre evlerden devam etmişti ve 19 Haziranda 2019-2020 eğitim dönemi sonlandı. Eylül ayında açılması beklenen okulların her türlü senaryoya hazır olduğunu da duyuran Selçuk, gerekirse ikili eğitim sisteminin uygulanabileceğini belirtti. Eğitimin başlayacağı tarihin ertelenmesi konusunda henüz bir açıklama bulunmuyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Ziya Selçuk, 2019-2020 eğitim döneminin noktalanmasıyla, yeni eğitim ve öğretim döneminin belirlenen tarihte hayata geçirilebilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okulların eğitim-öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim-öğretim yılı önümüzdeki eylül ayında başlayacaktır.''ifadelerini kullanmıştı.

TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

19 Haziran'da eğitim ve öğretim dönemlerini tamamlayan öğrenciler için MEB tarafından telafi eğitimi uygulanacak. Buna göre, resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi, 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Özel okullarda ise telafi eğitimine başlanacak tarih 15 Ağustos şeklinde belirlendi.