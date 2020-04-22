Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçen okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Peki, okullar ne zaman açılacak? Okullar yazın açılacak mı? Okullar hangi ayda açılacak? İşte merak edilen soruları yanıtları!

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

"Sağlık sorunları giderildiği için okullar açılsın deseler biz buna hazırız. Biz kararlarımızı alırken tek noktadan bakmıyoruz. Yazın da çocuklarımızın dinlenmesini istiyoruz. Biz her türlü telafisini yaparız. Biz bunu hallederiz. Ama toplumun birliğini beraberliğini korumak daha önemlidir. Türkiye'nin gidişatı ya da DSÖ'nün önerisi olumlu yönde olursa biz hemen çalışmalara başarırız. Okulların açılmasında; Temmuz ve Ağustos değil de Eylül ve Ekim aylarını daha dikkatle çalışıyoruz. Tabii Mayıs-Haziran ve Eylül-Ekim dönemlerine ilişkin de çalışmamız bulunuyor.

LGS TARİHİ DEĞİŞECEK Mİ?

LGS ile tarihin değişmesi şu an değişmesi mümkün değil. Ama çocuklarımıza bir şey demek istiyorum. Motivasyonu bozmayalım, okullar herkes için kapalı. Biz 7 Haziran'daki sınavı elbette erteleriz ancak böyle bir durum şu an yok. Online sınav da yapılmayacak."