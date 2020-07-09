Okullar ne zaman açılacak? Okullar açılıyor mu? Okulların açılış tarihi ne?

Koronavirüs salgını sürecinde eğitime ara veren okulların açılacağı tarih merak edilirken, vatandaşlar okulların açılış tarihi ne, okullar ne zaman açılacak ve okullar açılıyor mu gibi konuları araştırdı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık Başöğretmen Salonu'nda "Tabii Mobil Uygulaması Tanıtım Programı"nda konuşuyor. Burada gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Selçuk, "Planımızı okulların 31 Ağustos'ta açılması için yaptık ama şartlar elverişli olursa açarız" dedi.

"Bilim Kurulu ile istişare yaparak karar veriyoruz. Okulların açılacağı hafta ne olacağın bilinmez. Biz okul açılsın mı açılmasın mı diye karar verirken, Sağlık Bakanlığı'nın, Bilim Kurulu'nun ortaya koyacağı veriler, o tarihte açılıp açılmayacağını rahatlıkla ifade edebiliriz. Ama bugünden bunun beklenmesi doğru değil.

31 Ağustos'ta açılmasını temenni ediyoruz. Sağlıklı bir ortam oluştuğunda bunu gerçekten ortaya koymak, gerçekleştirmek istiyoruz ve şartlar el verirse bunu gerçekleştirmek istiyoruz.

Tüm planlarımızı buna göre yaptık, aylardır hazırlanıyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın genel olarak tüm sektörler için hazırladığı rehberler söz konusu. Ama eğitim-öğretim ortamları için bunun biraz daha özelleştirilmesi gerek. Çok uyumlu bir çalışma yapıyoruz.

Son 1 hafta içinde defalarca çalışmamız oldu, bunun teknik altyapılarını ortaya koyabilmemiz için. Şayet okullar gerekli şartlar sağlanırsa 31 Ağustos'ta açılabilir denilirse biz bunu açarız, hiçbir sorun olmaz.