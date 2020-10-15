Okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? 2020 Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

İlköğretim ve liselerde bazı sınıfların açılması, üniversitelerde açılacak mı sorusunu akıllara getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde bu konuya değindi. Peki, Üniversiteler açılacak mı? Üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Üniversitelerin en kısa zamanda açılacağını dile getiren Erdoğan şunları söyledi;

"Uzaktan eğitim tecrübesi elbette önemli anca örgün eğitimin yerini tutmayacağı açıktır. En kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitimi başlatmayı hedefliyoruz. Ülkemizin potansiyeli ve ihtiyacı mevcut kapasitenin üstündeydi. Belki gafletten belki kasıttan, üniversitelerin yaygınlaştırılmasına engel olunuyordu."

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca yüz yüze eğitimle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları ifade etti;

Bu dönemde yüz yüze eğitimin başladığı öğrenciler arasında salgının seyrini biz bilmek istiyoruz. 2 hafta geçtikten sonra başlayan yaş grubuyla ilgili vaka sayısını değerlendirip kademeli geçişe de geçmiş olacağız. O yüzden 3 haftalık sürecin sonucuna göre bir değerlendirme yapılacak.