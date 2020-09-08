Okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

MEB, okulların açılacağı tarihi 21 Eylül olarak açıklamıştı. Bazı üniversite ve MEB'e bağlı okullarda uzaktan eğitim sürerken yüz yüze eğitime geçilecek tarih merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze ve uzaktan eğitimi birlikte gerçekleştireceklerini belirterek detayları paylaştı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Erdoğan yaptığı açıklamada, ''Yeni dönemde eğitim öğretime salgın şartlarını da dikkate alarak yüz yüze ve uzaktan eğitimi birlikte gerçekleştireceğimiz sisteme devam edeceğiz. Ailelerin tercihlerine göre okul öncesi ve 1. sınıftan başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz. Bu uygulama salgının seyrine göre şehirlerimizde farklılık gösterecektir. Çocuklarımızın eğitim hayatının aksamadan devam etmesi tek gayemizdir.

Güven endekslerinde tüm veriler yılı pozitif bir büyüme ile tamamlayacağımızı gösteriyor. Pek çok ülkenin ekonomik paketleri kağıt üzerinde kalırken biz taahhüt ettiğimiz her şeyin tamamını hayata geçirdik. KOBİ'lerimize 963 milyon lira destek ödemesi yaptık. Açıkladığımız destek ve teşvik paketlerinden ülkemizdeki her kesim yararlanmıştır. İlk orta ve yüksek eğitim kademelerinde uzaktan eğitim sistemimizi en iyi şekilde idame ettirdik. Yeni dönemde eğitim öğretime salgın şartlarını da dikkate alarak yüz yüze ve uzaktan eğitimi birlikte gerçekleştireceğimiz sisteme devam edeceğiz.

OKULLAR 21 EYLÜL'DE AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "21 Eylül'de belirli sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatacağız. Şu anda bununla ilgili bir değişiklik yok." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitim konusunda, "Bütün halkımız şunu bilsin. Biz hiçbir çocuğumuzu ya da öğretmenimizi riske atan bir karara imza atmayız." dedi.

Bakan Selçuk açıklamalarında: "Bilim Kurulu üyelerine sorular yöneltiliyor. Bu soruların cevabı soruluyor. Bizim de tavsiyesine uyduğumuz, kararlar aldığımız, Kuruldan ya da Sağlık Bakanlığından söz ediyoruz. Bu soruyu sorduğunuzda bunun çok net ve belirlenmiş bir cevabının aylar öncesinden olamayacağı ve o günkü koşullara bağlı olarak bunun, sürekli bir değerlendirmeye muhatap olması gerektiği söyleniyor. Böyle bir durumda 3-2 sene önce şunu net olarak söylüyorduk; 'Okullar, şu tarihte açılacak, ara tatil şu dönemde olacak' diyebiliyorduk ama şimdi bunun Milli Eğitim Bakanlığının tek başına karar alıp da söylemesi diğer kurum ve kuruluşlarla paydaşlarla iş birliği içinde alınabilecek bir karar olmasından dolayı mümkün değil. Ama prensipler belirlenmeli."