Oktay Tanrısever kimdir? Oktay Tanrısever kaç yaşında, nereli? Oktay Tanrısever hayatı ve biyografisi!
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Prof. Dr. OKTAY TANRISEVER KİMDİR?
KURUM BİLGİLERİ
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm: Uluslararası İlişkiler Bölümü
EĞİTİM BİLGİLERİ
1995 – 2002 Doktora
University College London, Russian Politics, İngiltere
1990 – 1992 Yüksek Lisans
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler (Yl) (Tezli), Türkiye
1985 – 1990 Lisans
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye
ARAŞTIRMA ALANLARI
• Uluslararası İlişkiler
• AB Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler
• Asya Çalışmaları
• Hidropolitik
• Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü
• Güvenlik Stratejileri
AKADEMİK UNVANLAR
• 2014 - Devam Ediyor Prof.Dr.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü
• 2007 – 2014 Doç.Dr.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü
• 2003 – 2007 Yrd.Doç.Dr.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü
• 1999 – 2003 Öğretim Görevlisi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü
• 1990 – 1999 Araştırma Görevlisi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü