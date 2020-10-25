Okan Kocuk kaleciliği ve oyundaki atak hareketleri ve hızlı refleksleri ile Galatasaray izleyicisinden tam not alıyor.Peki,Okan Kocuk kimdir?Okan Kocuk kaç yaşında?Okan Kocuk boyu?Okan Kocuk nereli?

OKAN KOCUK KİMDİR?

Okan Kocuk 27 temmuz 1995 Bursa doğumlu, Türk kalecidir. Galatasaray'da forma giymektedir.

KULÜP KARİYERİ

Okan Kocuk, 1995 yılında Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde doğdu. Futbola da Mustafakemalpaşaspor'da başlayan Okan, 2008'de Bursaspor altyapısına transfer oldu. 2015 yılında Bursaspor'la profesyonel sözleşme imzaladı. 2016-17 sezonunda 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'a kiralık olarak gönderildi. Burada 23'ü lig 2'si Türkiye Kupası olmak üzere toplam 25 maçta forma giydi. 2017-18 sezonunda 1. Lig takımlarından İstanbulspor'a kiralanan futbolcu burada ise 34'ü lig 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 37 maçta forma giydi. 2018-19 sezonunda Bursaspor'a dönen futbolcu ligde takımıyla 22 maça çıktı ve 1980 dakika sahada kaldı. 2019-20 sezonunda Süper Lig takımlarından Galatasaray'la 4 yıllık sözleşme imzaladı.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

U18, U-17 ve U-16 genç millî takımlarında forma giyen Okan Koçuk Türkiye A2 takımının kalesini koruyor.