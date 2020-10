Öğretmen 7. bölüm fragmanı yayımlandı! Öğretmen 6. bölüm izle

Öğretmen yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Öğretmen 7. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile pazar akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Öğretmen yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

ÖĞRETMEN DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ortaya çıkan "Avcı" bilgisi yüzünden artık zan altında olanlar Küçükkapı Lisesi öğretmenleridir. İçeride 12A sınıfının can güvenliği ise tek bir öğrencinin yanlış bir hareketiyle yeniden tehlike altındadır. Dışarıda öğretmenler birbirlerini yerken, 12A sınıfından bir öğrenci ise bir öğretmen hakkında geri dönüşü olmayan bir suçlama yapmak üzeredir.

ÖĞRETMEN SON BÖLÜM İZLE...

OYUNCU KADROSU

Ekranların başarılı yapımlarından Öğretmen dizisinin kadrosunda; İlker Kaleli, Ceren Moray, Serhat Kılıç, Afra Saraçoğlu, Serkan Keskin, Şerif Erol, Mert Ramazan Demir, Doğa Özüm, Efekan Can, Elif Ceren Balıkçı, Bensu Uğur, Özgür Civelek, Ezgi Gör, Göksu Melek Ulucan, Seyit Nizam Yılmaz, Burak Can Aras, Deniz Özgür, Ömer Furkan Eroğlan, Can Bartu Aslan, Beran Soysal, İsmail Karagöz, Hasan Şahintürk, Cansın Şenel ve Ruhi Sarı yer alıyor.