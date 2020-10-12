Öğretmen 6. bölüm fragmanı yayımlandı! Öğretmen 5. bölüm izle

Öğretmen yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Öğretmen 6. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile pazar akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Öğretmen yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

ÖĞRETMEN DİZİSİ SON BÖLÜM İZLE...

ÖĞRETMEN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI!

Yeni sezona hız kesmeden devam eden Öğretmen dizisi 5. bölümüyle FOX'da ekrana geldi. İntikam uğruna herkesi seferber eden Akif öğretmen çalışmalarına devame eder. Öğretmen dizisinin 6 yeni bölümü dizi tutunlarının beğenisine sunuldu.

Öğretmen 6. bölüm fragmanı için tıklayın...

ÖĞRETMEN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Fizik öğretmeni Akif Erdem; öğrencilerine bir "insanlık dersi" vermek istemektedir. Yalnız Akif Öğretmen; bildiğimiz, alıştığımız öğretmenlerden daha farklı bir ders anlatma yöntemi kullanmaktadır.

Akif Erdem, bu son dersi için öncelikle Küçükkapı Lisesi 12A sınıfını rehin alır ve bir bomba kullanarak sınıfı okulun geri kalanından kopartır. Çocuklar ve Akif artık dışarı çıkamayacaklardır… Ve Akif Öğretmen; çocuklara bir soru sorar; "12A sınıfı öğrencisi Rüya Örnek'in ölümüne aranızdan kim sebep olmuştur?"

Rehin alınan gençlerin bu durumdan kurtulmalarının tek bir yolu vardır; doğruyu söylemek!

Çocuklara ve hatta tüm ülkeye "iyi insan" olmanın önemini anlatan, empati kurmayı ve düşünmeyi öğreten Akif Öğretmen'i zamanla anlayacak ve çok sevecek olan öğrenciler; yaptıkları yanlışların farkına varıp son derslerini başarıyla tamamlayacaklardır.