Öğrenciler içeride ter döktü, veliler dışarıda dua etti

İSTANBUL - Üniversite adaylarının merakla beklediği YKS'nın ikinci oturumu bugün yapılıyor. YKS'da öğrenciler içeride ter döken veliler de dışarıda dua etti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı (TYT), saat 10.15 itibarıyla başladı. Öğrenciler sınav salonlarında ter dökerken aileleri de onları okul önünde bekledi ve onlar için dua etti.