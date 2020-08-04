OGM işçi alımı başvuruları başladı mı? OGM kaç işçi alacak, başvurular nasıl yapılır, ne zaman?

OGM işçi alımı başvuruları bugün 4 Ağustos Salı günü itibariyle başlamış durumdadır. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı iş ilanları İŞKUR üzerinden yapılacaktır. OGM iş alımı başvuruları ne zaman kadar yapılır ve nereden yapılır şimdi detaylara geçelim.

OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

OSM işçi alımı başvuruları 4 Ağustos Salı günü itibariyle başlamıştır. Başvurular İşkur'un resmi sitesinden yapılacaktır. Açık iş ilanları 10 Ağustos Pazartesi gününe kadar yayımlanacaktır. Adaylar bu süre zarfında Orman Bakanlığı personel alımı için başvuru yapabilecek.

OGM KAÇ İŞÇİ ALIMI YAPACAKTIR?

OGM;

200 adet İş Makinesi Operatörü,

200 adet Greyder Operatörü,

200 adet Ekskavatör Operatörü,

60 adet Dozer Operatörü ve

40 adet Traktör Operatörü olmak üzere toplamda 700 kişi işçi alımı yapacaktır. Adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklar.

OGM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurular İşkur'un sitesinden yapılacaktır. İşkur'un resmi web sitesi olan "https://www.iskur.gov.tr/" adresine girerek OGM personel alımı başvuruları yapabilirsiniz.

Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecektir. Bu ilanlar 04-10/08/2020 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayımlanacaktır. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklardır. Aşağıda bulunan link üzerinden açılan sayfada arama kısmına "OGM" yazarak ilanlara ulaşabilirsiniz.

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