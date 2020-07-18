Oğlunu kafese kilitleyerek kaynar suyla canına kıyan anne ve babanın cezası belli oldu

2016 yılındagerçekleşen olayda, 5 yaşındaki oğullarını "kedi kafesine koyarak, 90 derece kaynar suyla işkence ederek" ölümüne sebebiyet veren anne ve babanın davası sonuçlandı. Dava sonucunda baba 27, anne ise 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Çift suçlarını da itiraf etti.

Ülkeyi ayağa kaldıran cinayet davasında sona gelindi ve suçlu olan anne ve babaya verilecek cezalar belirlendi. 2016 yılında 5 yaşındaki oğullarını "kedi kafesine koyup kaynar su ile işkence ederek" ölümüne sebebiyet veren ailenin davası sonuçlandı. 2016 yılında yaşamını yitiren çocuğa ilişkin cinayetten yargılanan baba Ridzuan Mega Abdul Rahman'a 27 yıl hapis ve 24 kırbaç cezası verildi. Singapur yasalarına göre kadınlara kırbaç cezası verilemeyeceği için anne Azlin Arujunah'a ise 28 yıl hapis cezası verildi.

ÇOCUĞUN VÜCUDUNUN YÜZDE 75'İ YANMIŞTI

Ekim 2016 yılında çocuğun vücudunda 3'üncü derece yanıklarla hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirmesiyle Ridzuan Mega Abdul Rahman ve Azlin Arujunah cinayetten suçlanarak gözaltına alındı. Suçlarını itiraf eden anne ve baba, oğullarını bir kedi kafesine koyduklarını, sıcaklığı yaklaşık 90 dereceyi bulan kaynar suyu çocuğun üzerine döktüklerini itiraf etti. Çocuğun vücudunun yüzde 75'i yanmıştı.

"EN AĞIR CEZAYI GEREKTİREN DAVA"

Anne ve babanın suçunu itiraf etmesi sonucu savcılar, bu davanın 'en ağır cezayı gerektiren dava' olduğunu belirterek ömür boyu hapis cezası istedi. Hakim, baba Ridzuan Mega Abdul Rahman'a 27 yıl hapis ve 24 kırbaç cezası verdi. Singapur yasalarına göre kadınlara kırbaç cezası verilemeyeceği için anne Azlin Arujunah'a ise 27+1 yıl olarak 28 yıl hapis cezası verildi. Davanın hakimi anne ve babanın küçük çocuğa yaptıkları bu işkenceyi, 'canice' olarak değerlendirdi.

6 SAAT HASTANEYE GÖTÜRMEDİLER

Cinayetle ilgili ortaya çıkan diğer detaylardan birisi de baba Abdul Rahman'ın ve anne Arujunah'ın çocuğun üzerine kaynar suyu döktükten sonra hastaneye götürmek için 6 saat kadar bekledikleri oldu. Ailenin 'çocuk istismarı' nedeniyle gözaltına alınmaktan korktuğu için hastaneye geç gittikleri belirtildi. Çocuğun ölüm nedeni yanıklar olarak belirtilirken, vücudunda bazı yerlerde kesik ve morluklar olduğu da tespit edildi.