Öfkelenen kardeş, av tüfeği ile ağabeyinin evini bastı

Denizli'de, dün akşam aile üyeleri ile tartışan genç adam, ağabeyinin evini av tüfeği ile bastı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri genci sakinleştirerek ikna etti.

Olay Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.T. (30), ile aile üyeleri arasında önceki gün henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma yaşandı. Tartışmanın sona ermesine rağmen Y.T., sonraki gün öğlen saatlerinde ağabeyi E.T.'nin (35) evine tüfekle gitti. Burada ağabey E.T. ve kardeşi Y.T., arasında ki tartışma arbedeye dönüştü. Çevredeki vatandaşların ağabeyi ve kardeşinin teras balkonunda ellerinde tüfekle tartıştığını görmesi üzerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri, Y.T.'yi ikna etme girişimlerinde bulunurken diğer yandan çevredeki vatandaşların dışarıya çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Çelik yelekli polisler sokağı kapatması ise gözlerden kaçmadı. Polis ekipleri Y.T.'yi ikna etmeyi başardı. Y.T., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "E.T. isminde bir ağabeyim yok" dedi.

Ağabey E.T. ise kardeşi Y.T.'den şikayetçi olmak üzere karakola gittiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DENİZLİ