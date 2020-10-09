Norveçli hırsızların savunması pes dedirtti: Alkollüydük, çaldığımızı hatırlamıyoruz

Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 ayrı motosiklet hırsızlığıyla ilgili bir villaya düzenlenen operasyonda yakalanan Norveç uyruklu 4 kişi adliyeye sevk edildi. Norveçli gençler emniyetteki sorgusunda "Alkollüydük. Çaldığımızı hatırlamıyoruz" sözleriyle kendini savundu. Turistlerden birinin motosikleti çaldığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi

