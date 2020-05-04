Normalleşme: İtalya koronavirüs sonrası kısıtlayıcı tedbirlerin kaldırılmasında ikinci aşamaya...

Avrupa'da koronavirüs salgınından ilk ve en ağır etkilenen ülke olan İtalya'da 10 Mart'tan bu yana uygulanan kısıtlayıcı tedbirler bugünden itibaren kademeli olarak gevşetiliyor. "Virüsle birlikte yaşama evresi" denilen "ikinci aşamada" 4 milyon kişi işbaşı yapacak, insanların dolaşım özgürlüğü kısmen artacak.

İlk koronavirüs vakasının 20 Şubat'ta, ilk ölümün de 21 Şubat'ta kayıtlara geçtiği İtalya'da bugün itibariyle 28 bin 884 ölüm ve 210 bin 717 vaka bulunuyor. Salgının en ağır evresinde günlük can kaybı sayısının 900'ü aştığı ülkede son olarak dün açıklanan veriler, günlük ölüm sayısının 174'e düştüğünü gösteriyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle ülke çapında karantina tedbirlerinin uygulandığı ilk ülke olan İtalya'da sekiz haftadır, ekonomik faaliyetler ve vatandaşların dolaşım özgürlüğü büyük ölçüde sınırlandırılmıştı.

Bugünden itibaren ise üretim, inşaat ve toptan satış sektörleri başta olmak üzere bazı işletmeler yeniden açılacak, 4 milyondan fazla çalışan işbaşı yapacak.

Restoran ve kafeler paket servis için açılıyor

Restoranlar, kafeler bu aşamada henüz yalnızca paket servis için açılabilecek ve sınırlı sayıda müşteriye, güvenli mesafe ve maske kurallarına uyarak hizmet verebilecek.

Restoranların 1 Haziran'da tam olarak açılması planlanıyor ancak hükümet kaynakları, salgın eğrisinde olumlu gelişmeler görülürse bu tarihin öne çekilebileceğini belirtiyor.

21 Mart'tan bu yana kapalı olan parklar ve bahçeler de bugünden itibaren halkın erişimine açılacak. Bugüne kadar insanların yalnızca evlerinin yakınında açık havada spor yapmasına izin veriliyordu.

Başkalarıyla görüşmede tartışma yaratan şartlar

Bölge içindeki seyahatlere getirilen kısıtlamalar da kısmen hafifletiliyor.

Bugüne kadar yalnızca iş, sağlık ya da zorunlu ihtiyaç hallerinde seyahate izin veriliyordu. Bugünden itibarense akraba ziyaretlerine de belli kurallar dahilinde izin verilecek. İkinci aşama kuralları içinde en çok tartışılan bu madde oldu.

Hükümet, gruplar halinde olmamak kaydıyla "altıncı göbeğe kadar akrabaları" ziyarete onay verdi. "Sabit duygusal ilişki" içinde olanlar da bu kapsama dahil edildi.

Ancak arkadaşların ya da "sabit olmayan" ilişki yaşayanların görüşmesine izin verilmemesi büyük bir tartışma konusu haline geldi.

Kilise ayinleri gibi dini törenlere hala izin verilmezken cenaze törenleri en fazla 15 aile üyesinin katılımıyla yapılabilecek. Cenaze törenlerinin mümkünse açık havada, güvenli mesafe ve maske kurallarına uyarak yapılması öngörülüyor.

Okullarsa Eylül'e kadar açılmayacak.

Sporcuların antrenmanlara dönmelerine izin verilirken, futbol ligleri gibi şampiyonaların yeniden başlayıp başlamayacağı henüz kararlaştırılmadı.

Başbakan'dan sorumluluk çağrısı

Bu kurallarla girilen 2. aşamada, ekonomi ve hareketliliğin limitli de olsa canlanması bekleniyor. Başbakan Giuseppe Conte, bu dönemde virüsün yayılması için daha fazla fırsat çıkacağını vurgulayarak halktan "daha da fazla sorumluluk duygusuyla" hareket etmelerini istedi. Conte, dün akşam Facebook'a yazdığı mesajda "Ülkenin geleceği, daha önce hiç olmadığı kadar bizim ellerimizde" dedi. Başbakan halktan maske, hijyen ve insanlar arası mesafe gibi kurallara riayet etmelerini istedi.

Bugünkü gazeteler de Conte'nin bu sorumluluk çağrısına ve 2. aşamada salgının yayılmayı hızlandırması halinde tedbirlerin tekrar sıkılaştırılabileceği uyarılarına yer verdi. Haber ve yorumlarda, 2. aşamanın "normale dönüş" anlamına gelmediği vurgulandı.

Corriere della Sera, "Sorumluluk vakti" manşetiyle çıktı.

La Repubblica, hükümete danışmanlık eden teknik heyetin "Virüs dönerse, kapatırız" sözlerini başlığa taşırken, Il Messaggero "İtalya testte" ve Il Giorno gazetesi de "İtalyanlar çıkın ama kafanızı kullanın" başlıklarını attı.