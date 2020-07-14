Nokia 5G yazılımı ile adından yeniden söz ettiriyor! 5G nedir?

Nokia yazılım desteği ile 4G ekipmanlarının yeni 5G teknolojisine adapte olabileceğini açıkladı. 14 Temmuz 2020 tarihinde yapılan tanıtım ile duyurulan güncelleme sayesinde mobil operatörler sadece yazılım sayesinde 5G'ye yükseltme işlemini tamamlayabilecek.

Bir bildiri yayınlayan Nokia: "Bu çözüm ile telekomünikasyon endüstrisi yüzlerce milyon euro tasarruf elde edebilecek. Saha mühendisliği kontrol masraflarını düşürebilecek." dedi. Ayrıca, güncelleme şu an 1 milyon radyo istasyonu için kullanılabilir durumda. Yıl sonuna kadar bu sayının 3,1 milyon olması, 2021 yılında ise 5 milyon olması bekleniyor.

Finlandiyalı Nokia firması bu yazılım sayesinde Huawei ve Ericsson'a karşı rekabet elde etmek istiyor.

5G NEDİR? NOKIA 5G YAZILIMI İLE ADINDAN YENİDEN SÖZ ETTİRİYOR!

Son dönemde çok konuşulan 5G teknolojisi, alışveriş hızında, iletişim cihazlarında, sektörlerin çalışma biçiminde devrim yaratacak niteliktedir.

Mobil telefonlarımızda kullandığımız hücresel ağlarda bu teknolojiye geçmek için pek çok altyapı geliştirmesi yapılmalıdır. Kapasite yükseltici bu eklemeler sayesinde günümüzde 5G teknolojisinden söz edebilir olduk.

5G teknolojisinin hızı servis operatörü, nerede yaşadığınız gibi etmenlere bağlı olarak değişmektedir. Buna rağmen şu an kullanılan teknolojiye göre çok daha hızlı.

NEDEN 5G?

Covid 19 etkisi ile dijitalleşme tüm dünyada etkisini daha fazla göstermeye başladı. Video konferans tüm işletmelerin vazgeçilmez bir deneyimi olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor.

Telekom endüstrisi için en önemli etkenlerden biri 5G, Nokia tarafından geliştirilen yazılım ile çok daha kolay erişilecek bir hal aldı. 3G'den 4G'ye geçmek kolay bir süreçti fakat 5G'ye geçiş bu kadar kolay olmayacak. Daha doğrusu olmayacaktı.

5G'nin hızı, güvenilirliği, esnekliği her sektörde pek çok şeyi çok daha kullanışlı hale getirecektir. Teknoloji dünyasının en önemli unsuru olan "Big Data - Büyük Veri" 5G ile çok daha kolay hale gelecek. Veri toplama, veri analizi, IoT, bulut bilişim, akıllı şehirler, AI (Artificial İntelligence) gibi konuların önü açılacak. Asıl mesele şu ki bağlantı olmadan bağlantı sağlanacak. IoT (internet of things - nesnelerin interneti) olarak bilinen terim, 5G çok daha fazla destek görecek ve hayatımıza çok daha fazla entegre olacaktır. Mesele sadece telefon hatları ile ilgili olmadığı için Nokia çok daha önemli bir konuya el atmaktadır.

Sanayi 4.0 Endüstrisi için 5G çok daha fazla önem arz eder. Tedarik zinciri için bile önemli bir konumdadır. Covid 19 döneminde artan video konferans, çevrimiçi oyun trafiği çok fazla arttı. Bu kapsamda telekomlara çok iş düştü fakat birçok kullanıcı beklediği internet hızına ulaşamadı. Altyapı sorunlarının bir kez daha gündeme geldiği bu dönemde artacak masraflarda göz önüne serildi. Nokia tüm bunları bir yazılım ile çözebileceğini belirtti.

5G NE ZAMAN GELECEK?

Tüm bunlar ülkemize ne zaman, ne koşulda entegre olacak bilinmiyor. Fakat teknolojik gelişmeler hayatımızı kolaylaştırmak için bir kenarda onları kullanmamızı bekliyor. Nokia'nın geliştirdiği yazılım sayesinde çok daha kısa sürede hayatımıza girmesi bekleniyor.

Sizce bu yazılım istenilen internet hızına ulaşmak için, çeşitli sektörlerde nesnelerin internetini geliştirmek için işe yarar mı?

5G DESTEKLEYEN TELEFONLAR NELERDİR? 5G TELEFON LİSTESİ!

Son dönemde geliştirilen pek çok Android ve iOS telefon 5G'yi desteklemektedir. Bunlar arasında öne çıkan bazı markalar ve ürünleri şunlardır:

NOKIA 10

Samsung Galaxy S10 5G

LG V50 THINQ

Huawei Mate X

Xiaomi Mi Mix 3

Motorola Z3

OPPO Reno 5G

Samsung Galaxy Fold

Huawei Mate 20 X 5G

OnePlus7

Alcatel 7 5G

Energizer Power Max P8100S

Apple ise A14 Bionic işlemci telefonları için 5G'yi destekleyecek.