Nihat Hatipoğlu koronavirüs mü oldu? Nihat Hatipoğlu hasta mı?

Nihat Hatipoğlu'nun korona (covid-19) testi pozitif mi çıktı? Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun korona olduğu iddaları sosyal medyada gündem oldu. Peki, Nihat Hatipoğlu korona mı oldu?

24.08.2020 22:34 | Son Güncelleme: 24.08.2020 23:20

Nihat Hatipoğlu korona mı sorusu günün en çok tartışılankonularından oldu. Resmi Facebook hesabından hasta olduğuna yönelik paylaşım yapılsa da Nihat Hatipoğlu'nun ciğerlerinde bir sorun olduğu için tedavi gördüğü açıklandı. Hatipoğlu'nun hastalığı ne?

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NİHAT HATİPOĞLU KORONA MI OLDU?

Sosyal medyada yayılan, Nihat Hatipoğlu'nun covid-19 olduğu iddiası gündemi sarstı. Facebook hesabındaki paylaşımda ''Ya Şafî... Hocamız tedavi görüyor.. Duanızı rica ediyoruz...'' ifadeleri yer aldı.

Ünlü akademisyen Hatipoğlu'nun asistanı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Nihat Hoca'nın ciğerlerinde bir sorun vardı. Korona şüphesiyle test yapıldı. Yapılan testte Nihat Hoca'nın testi negatif çıktı. Kendisi şuanda evinde. Önümüzdeki günlerde bir test daha yapılacak. Kendisi sevenlerinin duasını bekliyor." dedi.