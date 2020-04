New York'ta Kovid-19 kısıtlamaları 15 Mayıs'a kadar uzatıldı NEW New York'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "evde kal" talimatı ve zorunlu olmayan iş yerlerinin kapatılması gibi kısıtlamalar, 15 Mayıs'a kadar uzatıldı.