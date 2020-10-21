Netflix Kod Adı Kulüp oyuncuları kimler? Kod Adı Kulüp konusu nedir? Başarılı oyuncu kadrosuyla Kod Adı: Kulüp Geliyor!
Yapımcılığı O3 Medya'nın üstlendiği, başrollerinde ünlü ve sevilen isimlerin oturduğu, senaryosunu pek çok senaristin ele aldığı Kod Adı Kulüp Netflix'te yayınlanacak diziler arasına girdi. Peki, Kod Adı Kulüp ne zaman Netflix'e gelecek? O3 Medya dizileri neler? Gökçe Bahadır kim? Barış Arduç kimdir? Kırmızı Oda'da da rol alan Salih Bademci kimdir?
O3 Medya yapımcılık tarafından sunulacak olan Kod Adı: Kulüp dizisi Netflix platformunda dizi severler için sunulacak. Dizi hakkında ayrıntılar yeni yeni belli olurken konusu ve başrol oyuncuları açıklandı.
Dizinin yönetmen koltuğunda Zeynep Günay Tan ve Seren Yüce oturuyor. Senaryosu ise Necati Şahin, Ayşin Akbulut, Serkan Yörük, Bengü Üçüncü ve Rana Denizer tarafından ele alınıyor. Başrollerinde dikkat çeken isimlerin de yer aldığı dizinin yayın tarihi henüz belirlenmedi.
KOD ADI KULÜP KONUSU NEDİR?
Matilda, eski birmahkumdur ve 1955 yılının en önemli gece kulüplerinden birinde çalışmaktadır. Matilda'nın kızı Raşel ise annesi hapisten çıkana kadar varlığından bihaberdir. Kızı ile arasında güzel bir ilişki kurmaya çalışan Matilda, Raşel'i Pera'nın belalısı olan Fıstık İsmet'ten uzak tutmak için çabalar. Matilda aynı zamanda patronu olan Orhan'ın, gece kulübü yöneticisi Çelebi'nin ve sanatçı Selim'in egoları ile de mücadele etmeye çalışır. Kulübe ayak basmasıyla ortama farklı bir ruh katan Matilda, çalışanlar için cehennem olan kulübü bir yuva haline getirir.
KOD ADI KULÜP OYUNCULARI KİMLER?
Gökçe Bahadır
Barış Arduç
Salih Bademci
O3 MEDYA DİZİLERİ
O3 Medyanın yapımcılığını üstlendiği diğer diziler;
Vatanım Sensin,
Kaderimin Yazıldığı Gün,
Tatlı Küçük Yalancılar,
Gecenin Kraliçesi,
Arkadaşlar İyidir,
Altınsoylar,
İstanbullu Gelin,
Gülizar,
Mehmed,
Benim Tatlı Yalanım.
GÖKÇE BAHADIR KİMDİR?
9.11.1981 tarihinde dünyaya gelen Gökçe Bahadır, pek çok sinema filmi, dizi ve tiyatroda yer almıştır.
Akademi İstanbul Radyo Televizyon bölümünden mezun oldu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Bir yandan da Fenerbahçe FM'de radyo programı sundu. Okuldan mezun olduktan sonra Best TV'de VJ'lik, ardından Show TV'de Sinyal programının sunuculuğunu yaptı. Tatlı Hayat, Beşik Kertmesi, Mühürlü Güller gibi dönemin başarılı dizilerinde bölüm oyunculuğu yaptı. Hayat Bilgisi dizisinde Törpü karakterini canlandırdı ve geniş kitlelerce tanındı. Gökçe Bahadır, daha sonra Digiturk'te yayınlanan JoJo adlı çocuk programını sundu. Yaprak Dökümü dizisinde Leyla karakterini canlandırmıştır. Kanal D de yayınlanan Kayıp Şehir dizisindeki performansı ile ününe ün katmış ve çok sayıda ödül almıştır.
Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal ile bir süre evli kalmıştır. Çift, 23 Şubat 2012 tarihinde boşanmıştır.
Filmografi
2020 Kendi Yolumda
2016 Aşk Uykusu
2015 Bana Masal Anlatma
2012 Çember (Kısa Film)
2011 Dedemin İnsanları
2009 Alvin ve Sincaplar-2 (Seslendirme)
Televizyon
2017 Ufak Tefek Cinayetler
2017 Adı Efsane
2015 Hatırla Gönül
2014 Aramızda Kalsın
2012 5'er Beşer
2012 Kayıp Şehir
2011 Sensiz Olmaz
2009 Hırçın Kız Kadife
2006 Yaprak Dökümü
2005 Yine de Aşığım
2004 Yol Palas Cinayeti
2003 Mühürlü Güller
2003 Hayat Bilgisi
2002 Beşik Kertmesi
2001 Tatlı Hayat
Tiyatro
2014 Kuru Sıkı
Ödüller
2012 Bilkent Üniversitesi - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Dedemin İnsanları
2013 12. magazinci.com İnternet Medyası (En İyiler) - Yılın Kadın Dizi Oyuncusu, Kayıp Şehir
2013 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi - En İyi Kadın Oyuncu, Aramızda Kalsın
2014 Ayaklı Gazete - En İyi Komedi Dizisi Yardımcı Kadın Oyuncu, Aramızda Kalsın
BARIŞ ARDUÇ KİMDİR?
Barış Arduç (d. 9 Ekim 1987, İsviçre) Türk dizi ve sinema oyuncusu.
İsviçre'nin Scherzingen şehrinde doğup büyüyen daha sonra ailesiyle beraber Türkiye'ye kesin dönüş yapan Arduç, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Tiyatro sanatçısı Ayla Algan ile tanıştıktan sonra profesyonel oyunculuğa adım attı.
İlk olarak Küçük Hanımefendi (2011) , Dinle Sevgili (2011) , Pis Yedili (2011) gibi dizilerde rol aldıktan sonra Benim İçin Üzülme (2012), Bugünün Saraylısı (2013-14) ve Racon: Ailem İçin (2015) adlı dizilerde oynayarak adını iyice duyurdu.
Kendisine şimdiki popülerliğini kazandıran Kiralık Aşk (2015) adlı diziyle şöhretini iyice pekiştirdi. Oynadığı televizyon dizilerinin dışında sinema filmlerinde de yer alan oyuncu, aynı zamanda aktif olarak destek verdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de adından sıkça söz ettirmektedir.
Özel Hayatı
Gupse Özay ile dünya evine girmiştir.
Diziler
Racon 2015
Kiralık Aşk - Ömer
Bugünün Saraylısı - Selim
Benim İçin Üzülme - Ahmet
Pis Yedili 2011 - 2014
Küçük Hanımefendi - Cenk
Dinle Sevgili - Hakan
SALİH BADEMCİ KİMDİR?
15.8.1984 tarihinde dünyaya gelen Salih Bademci pek çok yapımda yer alan başarılı isimlerden biridir.
Bornova Anadolu Lisesi mezunudur. Serdar Akar'ın Barda filminde ve yine Serdar Akar'ın yapımcılığını üstlendiği Elveda Rumeli dizisinde rol almıştır. Kanal D'de yayınlanan Zeytin Tepesi dizisinde Akın karakterini canlandırmıştır. 2014 yılında Kanal D'de yayınlanan Ulan İstanbul dizisinde Ceyhun karakterini canlandırmıştır. 2015 yılı itibarıyla Star TV'de yayınlanan Kiralık Aşk dizisinde Sinan Karakaya karakterini canlandırmaktadır. 20 Ağustos 2015 tarihinde kendisi gibi oyuncu İmer Özgün ile evlenmiştir.
Filmografi
1994-Mıymıntılar Kralı
2006-Barda
2014-Arkadaşlar Arasında
Televizyon
2007-Elveda Rumeli
2010-Öyle Bir Geçer Zaman ki
2013-Fatih
2014-Zeytin Tepesi
2014-Ulan İstanbul
2015–Kiralık Aşk
Rol aldığı oyunlar
2009-Cimri
2010-Ateş Yüzlü
2011-Şark Dişçisi
2014-Big Shoot
2014-Tesir