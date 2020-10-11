Nerede yangın var? Hangi şehirlerde yangın çıktı?

Hangi illerde yangın çıktı? Hatay'da meydana gelen birçok maddi hasara yol açan yangında en çok zararı görenler arasında kuşkusuz hayvanlar da bulunuyor. Yangında sabotaj şüpheleri bulunurken, PKK'nın çıkan yangınları üstlendiği de iddialar arasında. Türkiye'nin Trabzon, Kahramanmaraş ve Osmaniye gibi illerinde de yangın çıktı. İşte, detaylar..

NEREDE YANGIN VAR?

Hatay

Hatay'ın Belen ilçesinin Sarımazı mahallesinde yerleşim yerine yakın bir bölgede 9 Ekim günü saat 10.15 sıralarında yangını çıktı. Saatte 70 kilometreye varan rüzgar nedeniyle yangın kısa sürede ilerledi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın nedeniyle yerleşim yerleri de boşaltıldı. İssume, Müftüler, Fatih ve Sarımazı mahallelerini etkileyen yangın daha sonra İskenderun ve Arsuz ilçesindeki birkaç mahalleyi de etkisi altına aldı. 10 ekim akşamı kontrol altına alınan yangından Arsuz ilçesinde bazı ev ve işyerleri ile Nardüzü Mahallesi'ndeki bir fabrika yandı.

Trabzon

Trabzon'un Ortahisar İlçesi Akyazı Mahallesindeki stadyumun karşı tarafında yer alan dik yamaçtaki boş arazide bilinmeyen bir nedenle 10 Ekim günü gece saatlerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından 3 farklı noktada çıkan örtü yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Osmaniye

Osmaniye Kadirli ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Çiyanlı köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Kadirli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve çevre il ve ilçelerden gelen ekipler yangına ilk müdahaleyi yaptı. Yukarı Çiyanlı köyünde bulunan 2 ev ve ahıra da sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş

Andırın'ın Ayşepınarı bölgesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle 9 Ekim günü gece saatlerinde yangın çıktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangına vatandaşlar da müdahale etti.

Yaklaşık 35 hektarlık ormanlık alanın yandığı yangına, 18 arazöz ve su tankeri, 8 ilk müdahale aracı, 10 mühendis, 12 muhafaza memuru, 10 jandarma, 50 yangın söndürme işçisi ile yaklaşık 50 vatandaş yangını söndürmek için çalıştı. Arından ilçenin Kuzgun Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da yangın çıktı. Uzun çabalar sonucuna yangın kontrol altına alındı.