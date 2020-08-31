Neftçi Bakü hangi ülkenin takımıdır? Neftçi Bakü kadrosunda hangi oyuncular var? Neftçi Bakü hangi ye alıyor? Neftçi Bakü piyasa değeri ne?
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme aşamasındaki rakibi Neftçi Bakü takımı oldu. Peki, Neftçi Bakü kadrosunda hangi oyuncular var? Neftçi Bakü hangi ye alıyor? Neftçi Bakü piyasa değeri ne? Neftçi Bakü hangi ülkenin takımıdır?
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray Neftçi Bakü ile eşleşti. Azerbaycan takımı hakkında araştırma yapanlar Neftçi Bakü piyasa değeri ne? Neftçi Bakü hangi ülkenin takımıdır? Neftçi Bakü kadrosunda hangi oyuncular var? Neftçi Bakü hangi ye alıyor konularını araştırdı.
NEFTÇİ BAKÜ HANGİ ÜLKENİN TAKIMIDIR?
Tam ad: "Neftçi" Peşekar Futbol Klubu
Teknik Direktör: Fizuli Mammedov
Arena/Stadyum: Bakcell Arena
Baş antrenör: Fizuli Mammedov
Başkan: Kamran Guliyev
Neftçi Bakü Azerbaycan'ın başkenti Bakü şehrini temsil eden, Azerbaycan'ın en ünlü ve en başarılı futbol kulübüdür.
"Neftçi" kulübü Kapaz takımı ile birlikte tüm Azerbaycan şampiyonasında yer alan iki takımdan biridir. "Neftçi" takımı ülke çapında tüm yarışlarda rekora sahiptir. Öyle ki, 8 kez Azerbaycan Premyer Ligası'na , 7 kez Azerbaycan Kuboku'na ve 2 kez Azerbaycan Süper Kupası'na sahip olmuştur. Ayrıca, takım Uluslararası çapta 1 kez Bağımsız Devletler Topluluğu Kupası'na sahip olmuştur. Bu kupa Azerbaycan futbol kulüplerinin uluslararası düzeyde kazandığı ilk şampiyonluk oldu.
2012 yılında, "Neftçi" UEFA Avrupa Ligi play - off aşamasında Kıbrıs'ın APOEL takımını iki oyunun sonucuna göre 4-2 hesabıyla yenerek yarışın grup aşamasına katılmaya hak kazanan ilk Azerbaycan takımı olmuştur.
"Neftçi" takımı kendi ev oyunlarını Bakcell Arena'da geçiriyor.
Kulüp ayrıca "Avrupa Kulüp Derneği" nin (ECA) asil üyesidir.
NEFTÇİ BAKÜ GÜNCEL PİYASA DEĞERİ NE KADAR?
Neftçi Bakü güncel piyasa değeri: 7.60 mil. €
NEFTÇİ BAKÜ KADROSUNDA HANGİ OYUNCULAR VAR?
1 Salahat Agayev Kaleci
30 Aqil Mammadov Kaleci
12 Kamran Ibrahimov Kaleci
6 Vojislav Stankovic Stoper
3 Mamadou Mbodj Stoper
5 Anton Kryvotsiuk Sol Bek
91 Thallyson Sol Bek
80 Ismayil Zülfügarl Sol Bek
26 Omar Buludov Sağ Bek
2 Dzhabir Amirli Sağ Bek
4 Rener Sağ Bek
27 Farid Yusifli Orta saha
8 Emin Makhmudov Merkez orta saha
36 Mamadou Kane Merkez orta saha
29 Sabir Bougrine Merkez orta saha
7 Namiq Alasgarov On Numara
88 Saman Nariman Jahan Sağ Kanat
19 Fahmin Muradbayli Sağ Kanat
24 Yusuf Lawal Sağ Kanat 2
8 Steven Joseph-Monrose Santrafor
22 Mirabdulla Abbasov Santrafor
55 Ibrahim Aliyev Santrafor
NEFTÇİ BAKÜ TEKNİK KADROSU
Fuzuli Mammadov
Geçici antrenör
Yaş: 42 yıl Azerbaycan
Göreve başlama: 30 Oca 2020
NEFTÇİ BAKÜ BAŞARILARI
Azerbaycan Premyer Ligası:
Şampiyon (8): 1992, 1995/1996, 1996/1997, 2003/2004, 2004/2005, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013
İkinci (4): 2000/2001, 2001/2002, 2006/2007, 2018-19
Azerbaycan Kuboku:
Şampiyon (7): 1994/1995, 1995/1996, 1998/1999, 2003/2004, 2012/2013, 2013/2014
Finalist (4): 2000/2001, 2011/2012, 2014/2015, 2016-17
Azerbaycan Süper Kupası:
Şampiyon (2): 1993, 1995
Finalist (1): 2013
Çempionat SSSR Po Futbolu:
Üçüncü (1): 1966
Kupa SSSR Po Futbolu:
1/2 (4): 1967, 1968, 1970, 1971
Liq Kupa SSSR Po Futbolu:
' Finalist (1): 1988
Avrupa
UEFA Avrupa Ligi:
Grup (1): 2012/2013
UEFA Intertoto Kupası:
Finalist (1): 2008
BDT Kupası:
Şampiyon (1): 2006
Finalist (1): 2005