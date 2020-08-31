Neftçi Bakü hangi ülkenin takımıdır? Neftçi Bakü kadrosunda hangi oyuncular var? Neftçi Bakü hangi ye alıyor? Neftçi Bakü piyasa değeri ne?

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NEFTÇİ BAKÜ HANGİ ÜLKENİN TAKIMIDIR?

Tam ad: "Neftçi" Peşekar Futbol Klubu

Teknik Direktör: Fizuli Mammedov

Arena/Stadyum: Bakcell Arena

Baş antrenör: Fizuli Mammedov

Başkan: Kamran Guliyev

Neftçi Bakü Azerbaycan'ın başkenti Bakü şehrini temsil eden, Azerbaycan'ın en ünlü ve en başarılı futbol kulübüdür.

"Neftçi" kulübü Kapaz takımı ile birlikte tüm Azerbaycan şampiyonasında yer alan iki takımdan biridir. "Neftçi" takımı ülke çapında tüm yarışlarda rekora sahiptir. Öyle ki, 8 kez Azerbaycan Premyer Ligası'na , 7 kez Azerbaycan Kuboku'na ve 2 kez Azerbaycan Süper Kupası'na sahip olmuştur. Ayrıca, takım Uluslararası çapta 1 kez Bağımsız Devletler Topluluğu Kupası'na sahip olmuştur. Bu kupa Azerbaycan futbol kulüplerinin uluslararası düzeyde kazandığı ilk şampiyonluk oldu.

2012 yılında, "Neftçi" UEFA Avrupa Ligi play - off aşamasında Kıbrıs'ın APOEL takımını iki oyunun sonucuna göre 4-2 hesabıyla yenerek yarışın grup aşamasına katılmaya hak kazanan ilk Azerbaycan takımı olmuştur.

"Neftçi" takımı kendi ev oyunlarını Bakcell Arena'da geçiriyor.

Kulüp ayrıca "Avrupa Kulüp Derneği" nin (ECA) asil üyesidir.

NEFTÇİ BAKÜ GÜNCEL PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Neftçi Bakü güncel piyasa değeri: 7.60 mil. €

NEFTÇİ BAKÜ KADROSUNDA HANGİ OYUNCULAR VAR?

1 Salahat Agayev Kaleci

30 Aqil Mammadov Kaleci

12 Kamran Ibrahimov Kaleci

6 Vojislav Stankovic Stoper

3 Mamadou Mbodj Stoper

5 Anton Kryvotsiuk Sol Bek

91 Thallyson Sol Bek

80 Ismayil Zülfügarl Sol Bek

26 Omar Buludov Sağ Bek

2 Dzhabir Amirli Sağ Bek

4 Rener Sağ Bek

27 Farid Yusifli Orta saha

8 Emin Makhmudov Merkez orta saha

36 Mamadou Kane Merkez orta saha

29 Sabir Bougrine Merkez orta saha

7 Namiq Alasgarov On Numara

88 Saman Nariman Jahan Sağ Kanat

19 Fahmin Muradbayli Sağ Kanat

24 Yusuf Lawal Sağ Kanat 2

8 Steven Joseph-Monrose Santrafor

22 Mirabdulla Abbasov Santrafor

55 Ibrahim Aliyev Santrafor

NEFTÇİ BAKÜ TEKNİK KADROSU

Fuzuli Mammadov

Geçici antrenör

Yaş: 42 yıl Azerbaycan

Göreve başlama: 30 Oca 2020

NEFTÇİ BAKÜ BAŞARILARI

Azerbaycan Premyer Ligası:

Şampiyon (8): 1992, 1995/1996, 1996/1997, 2003/2004, 2004/2005, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013

İkinci (4): 2000/2001, 2001/2002, 2006/2007, 2018-19

Azerbaycan Kuboku:

Şampiyon (7): 1994/1995, 1995/1996, 1998/1999, 2003/2004, 2012/2013, 2013/2014

Finalist (4): 2000/2001, 2011/2012, 2014/2015, 2016-17

Azerbaycan Süper Kupası:

Şampiyon (2): 1993, 1995

Finalist (1): 2013

Çempionat SSSR Po Futbolu:

Üçüncü (1): 1966

Kupa SSSR Po Futbolu:

1/2 (4): 1967, 1968, 1970, 1971

Liq Kupa SSSR Po Futbolu:

' Finalist (1): 1988

Avrupa

UEFA Avrupa Ligi:

Grup (1): 2012/2013

UEFA Intertoto Kupası:

Finalist (1): 2008

BDT Kupası:

Şampiyon (1): 2006

Finalist (1): 2005