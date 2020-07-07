Sayın Yazı İşleri Müdürlerine;

'15 yaşındaki çocuğun 'kadınlara bakıyorsun' diye ittiği kişi, öldü' başlıklı haberimizi, kaynağından alınan bilgilerle düzenleyerek, yeniden geçiyoruz.

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YENİDEN

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 15 yaşındaki H.S. kendisine "Neden kızlara bakıyorsunuz?" diye uyaran Yılmaz Kaşıkçı'yı (71) itti. Yere düşüp, bayılan Kaşıkçı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yaklaşık 2 yıl önce kalp ameliyatı geçirdiği öğrenilen Kaşıkçı'nın ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belli olacak.

Olay, öğleden sonra, Gölcük'e bağlı Halıdere Mahallesi'nde sahildeki restoranın önünde meydana geldi. İddiaya göre Yılmaz Kaşıkçı, H.S.'yi "Neden kadınlara bakıyorsunuz?" diyerek uyardı. Bunun üzerine H.S., Yılmaz Kaşıkçı'yı göğsünden itti. Dengesini kaybeden Yılmaz Kaşıkçı, yere düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Yılmaz Kaşıkçı, ardından Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 2 yıl önce kalp ameliyatı geçirdiği öğrenilen Kaşıkçı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olayın ardından H.S.'yi gözaltına aldı. Yılmaz Kaşıkçı'nın kesin ölüm nedeninin otopsi sonucu belli olacağı bildirildi.