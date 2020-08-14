Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre 16 üniversiteye rektör atandı. Necdet Ünüvar, Ankara Üniversitesine rektör olarak atandı. Peki, Necdet Ünüvar kimdir! Necdet Ünüvar hayatı ve biyografisi!

NECDET ÜNÜVAR KİMDİR?

6 Haziran 1960'ta Adana Ceyhan'da doğdu. Baba adı Halil, anne adı Müzeyyen'dir.

Tıp Doktoru ve Öğretim Üyesi Prof. Dr.; Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürüttü. 2002-2007 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı. Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Üyesi; İVEK Vakfı, Adana Sağlık Turizm Derneği ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin Kurucu Üyesidir. Yayımlanmış 3 kitabı bulunmaktadır.

23, 24 ve 25. Dönemde Adana Milletvekili seçildi. 7 Araştırma Komisyonunda başkanlık ve üyelik yaptı. 2 İhtisas Komisyonunda görev alarak 23 ve 24. Dönem Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğinde bulundu. 24. Dönemde Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı ve Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu Başkanlığı yaptı.

Türkiye- Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanıdır.

İngilizce bilen Ünüvar, evli ve 3 çocuk babasıdır.