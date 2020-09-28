NBA final maçları | NBA finali ne zaman? NBA'de finale kim çıktı?

2020 NBA Doğu Konferansı tamamlandı ve böylece Batı Konferansı şampiyonu olan LA Lakers ile NBA finallerinde karşı karşıya gelecek isim belli oldu.

NBA FİNAL MAÇLARI SON DURUM

Miami Heat, Boston Celtics'i 125-113 mağlup ederek, seri durumunu 4-2'ye getirdi.

Miami Heat - Boston Celtics müsabakasında Bam Adebayo 32 sayı, 14 ribaund, 5 asist ile adından çokça söz ettirdi, Jayson Tatum 24 sayı, 7 ribaund, 11 asist ile maçı tamamladı.

NBA FİNALİ NE ZAMAN OYNANACAK?

NBA'de final serisi ise ülkemizde çarşambayı perşembeye bağlayan gece (01.10.2020) TSİ 04:00'te başlayacak.

NBA'DE FİNALE KİM ÇIKTI?

Miami Heat, Boston Celtics'i mağlup ederek NBA Finalleri'nde Lakers'ın rakibi oldu.