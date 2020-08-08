NBA 2K21 Steam'de ön siparişe açıldı! NBA 2K21 sistem gereksinimleri neler?

NBA 2K21 Steam üzerinde ön siparişe sunuldu fakat ülkemizde şu an ulaşılabilir değil. NBA 2K21 sistem gereksinimleri neler? NBA 2K21 çıkış tarihi ne zaman?

08.08.2020 13:16 | Son Güncelleme: 08.08.2020 14:10

NBA 2K21 gelecek sonbahar PlayStation 5 ile çıkış yapacak. Mamba Forever Edition ile Kobe Bryant, Next-Gen Standard Edition ile Zion Williamson, Current-Gen Standard Edition ile Damian Lillard'ı kapak fotoğrafında göreceğimiz NBA 2K21 Steam üzerinde ön siparişe sunuldu.

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NBA 2K21 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7 64-bit / Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i3-530 / AMD FX-4100

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVidia GTS 450; ATI HD 7770

DirectX sürümü: 9.0a

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7 64-bit / Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-4430 / AMD FX-8370

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVidia GTX 770; ATI R9 270

DirectX sürümü: 9.0c

NBA 2K21 ÇIKIŞ TARİHİ

NBA 2K21 çıkış tarihi 4 Eylül olarak belirlendi.