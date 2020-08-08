NBA 2K21 Steam'de ön siparişe açıldı! NBA 2K21 sistem gereksinimleri neler?

NBA 2K21 gelecek sonbahar PlayStation 5 ile çıkış yapacak. Mamba Forever Edition ile Kobe Bryant, Next-Gen Standard Edition ile Zion Williamson, Current-Gen Standard Edition ile Damian Lillard'ı kapak fotoğrafında göreceğimiz NBA 2K21 Steam üzerinde ön siparişe sunuldu.

NBA 2K21 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7 64-bit / Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i3-530 / AMD FX-4100

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVidia GTS 450; ATI HD 7770

DirectX sürümü: 9.0a

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7 64-bit / Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-4430 / AMD FX-8370

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVidia GTX 770; ATI R9 270

DirectX sürümü: 9.0c

NBA 2K21 ÇIKIŞ TARİHİ



NBA 2K21 çıkış tarihi 4 Eylül olarak belirlendi.