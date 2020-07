NBA 2K21 ne zaman çıkacak? PlayStation 5 ne zaman çıkacak? PS 5 oyunları neler? Zion Williamson kimdir?

NBA 2K21 gelecek sonbahar PlayStation 5 ile çıkış yapacak. 2K serisinin kapak yıldızlarına bu sene yenisi ekleniyor: Zion Williamson. Yayınlanan tanıtım filmiyle kapak yıldızı olduğu duyurulan genç basketbolcu, yeni nesil süper yıldızlar arasında gösteriliyor.

2019 National College Player of the Year ödülü alan, 2019 NBA Draft olarak bilinen seçmelerde birinci turda 1. sıradan seçilen, New Orleans Pelicans uzun forvet ve kısa forvet pozisyonunda olan Zion Williamson NBA 2K21 kapak yıldızı seçildi. 1 Temmuz'da 2K tarafından yapılan açıklama ile duyurulan bilgi sonrası oyunun ne zaman piyasaya sürüleceği de merak konusu oldu.

Kısa süre içerisinde NBA'de kendini hız ve güç konusunda gösteren Zion Williamson, yeteneklerini daha fazla göstermesiyle beğenileri topladı. Oyun tarzı ile gelecek nesil NBA yıldızlarının bir göstergesi olarak yer alan Williamson, spor oyunlarının da gelecek neslini oluşturan NBA 2K21'in PlayStation 5 sürümü ile çok beğenildi.

Kendi sosyal medya hesaplarında da paylaşım yapan Zion Williamson konuyla ilgili olarak çocukluğundan beri 2K'nın kapağında yer almak istediğini belirtti. Şimdi ise yeni nesil NBA 2K21'in yeni nesil oyun kapağında bulunarak saha içi ve saha dışı basketbol kültürüne etki edebileceğini ve bunun çok güzel bir his olduğunu belirtti. Uluslararası bir efsane ile çalışmanın etkilerini görmek ve basketbol severlerin fikirlerini duymak için de çok heyecanlandığını ifade etti.

NBA 2K ise şu açıklamalara yer verdi: "NBA 2K21'in yeni nesil konsol kapağı için, NBA süper yıldızlarının geleceğini yansıtan ve onlara ışık tutacak birini bulmak istedik. Zion Williamson bu heyecanı taşıyan ve yaşatan biri. Oyunu yeni nesile taşıyacak olan ender genç yeteneklerden biri. 2K21'i temsil edeceği için çok heyecanlıyız."

ZION WILLIAMSON KİMDİR?

1.98 boyunda olan basketbolcu New Orleans Pelicans'da uzun ve kısa forvet pozisyonlarında oynamaktadır. 2019 National College Player of the Year ödülü almıştır. 2019 NBA Draft olarak bilinen seçmelerde birinci turda 1. sıradan seçilerek dikkatleri üzerine çekmiştir.

6 Temmuz 2000 tarihinde doğan genç basketbolcu, NBA'den önce de kırdığı rekorlarla adından söz ettirmişti. Fiziği ve atletizm becerileri ile basketbolda adını çok duyacağımız bir isim olacağı kesin.

Tam adı Zion Lateef Williamson olan genç basketbolcu, çocukluğundan beri hem basketbol hem de futbol oynamıştır. 5 yaşında olduğu dönemde 9 yaş takımlarıyla oynadığını belirten Zion, bu takımda maç başına 20 sayı ortalaması tutturmuştur. Lise döneminde okuduğu liseyi Güney Carolina Eyalet turnuvasında şampiyon yaptıktan sonra tüm gözler ona çevrilmiştir.

Üniversiteye geçeceği dönemde Duke'tan spor bursu alan Zion, LeBron James'ten sonra potaya üstün yeteneklerle gidebilen kişi olarak gösterilmektedir.

NBA 2K21 NE ZAMAN ÇIKACAK?

2 Temmuz 2020 tarihinde NBA tarafından ne zaman çıkacağı açıklanacaktır. Ayrıca, yapılacak olan tanıtımda son kapak yıldızı da tanıtılacak.

NBA 2K21'in PlayStation 4 kapak yıldızı ise Damian Lillard'dı. Gökyüzü yürüyüşü smacı ile tanınan Lillard'ın bu fotoğrafı kapak üzerindeki yerini almıştı.

PLAYSTATION 5 NE ZAMAN ÇIKACAK? PS 5 ÇIKIŞ TARİHİ

PlayStation 5 hakkında açıklamalar yapan Future of Gaming etkinliği 11 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşmişti. PlayStation 5 tanıtımı yapıldı fakat resmi çıkış tarihi açıklanmadı.

PS 5 OYUNLARI NELER?

Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games) – TBA

Project Athena (Square Enix) – TBA

Stray (Annapurna Interactive) – 2021

Ghostwire: Tokyo (Tango Gameworks) – 2021

Jett: The Far Shore (Superbrothers & Pine Scented) – 2020

Godfall (Counterplay Games/Gearbox) – 2020

Little Devil Inside – TBA

NBA 2K21 (2K) – Sonbahar 2020

BugSnax (Young Horses) – 2020

Demon's Souls Remake (BluePoint Games/Japan Studio) – TBA

Deathloop (Arkane Lyon/Bethesda Softworks) – TBA

Resident Evil 8: Village (Capcom) – 2021