NBA 2K20 fiyatı düştü! %92'lik indirim ile Steam'de satışta | 2K20 sistem gereksinimleri 2020

Geliştirici Visual Concepts ve yayınlayıcı 2K Sports iş birliği ile yayınlanan NBA 2K serisinin 2K20 versiyonu Steam mağazasında %92'lik bir indirime girdi. Oyun sektörünün basketbol kategorisi için en önemli isimlerden olan NBA 2K, oyun severleri heyecanlandırdı.

2K, sınıfının en iyisi grafik ve oynanış, çığır açan oyun modları ve eşsiz oyuncu kontrolü ve özelleştirmesi içeren NBA 2K20 ile spor oyunlarının nasıl olabileceğini yeniden tanımlamaya devam ediyor.

NBA 2K20 FİYATI İNDİRİMDE!

Basketbol simülasyon video oyunu NBA 2K20 249 TL'den 19.92 TL'ye düştü.

NBA 2K20 NASIL ALINIR? İNDİRİMLİ NASIL ALINIR?

Steam mağazası üzerinden alabileceğiniz NBA 2K20 için buraya tıklayınız.

Oyun mağazasına gittikten sonra, Özel Promosyon yazan paketi "sepete ekle"ye tıklayarak, satışı tamamlamalısınız. Oyunu satın aldıktan sonra kalıcı olarak sahip olabilirsiniz.

NBA 2K20 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 2020

NBA 2K20 minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit, Windows 8.1 64-bit veya Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel® Core™ i3-530 @ 2.93 GHz / AMD FX-4100 @ 3.60 GHz or better

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GT 450 1GB / AMD® Radeon™ HD 7770 1GB

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX 9.0x compatible

NBA 2K20 önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit, Windows 8.1 64-bit veya Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel® Core™ i5-4430 @ 3 GHz / AMD FX-8370 @ 3.4 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 770 2GB / AMD® Radeon™ R9 270 2GB

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX 9.0c compatible sound card