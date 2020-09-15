NATO Karargahı'ndaki teknik toplantı
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı NATO Karargahı'ndaki teknik toplantının sona erdiğini, bir sonraki toplantının 17 Eylül'de yapılmasının planlandığını bildirdi.
15.09.2020 17:31 | Son Güncelleme: 15.09.2020 17:34
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı NATO Karargahı'ndaki teknik toplantının sona erdiğini, bir sonraki toplantının 17 Eylül'de yapılmasının planlandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı NATO Karargahı'nda bugün yapılan teknik toplantının sona erdiği belirtildi.
Açıklamada, "Bir sonraki toplantının 17 Eylül 2020 tarihinde icra edilmesi planlanmaktadır" ifadesine yer verildi.