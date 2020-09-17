NATO Karargahı'ndaki 4'üncü teknik toplantı başladı
Milli Savunma Bakanlığından, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantının NATO Karargahı'nda başladığı bildirildi.
17.09.2020 10:57 | Son Güncelleme: 17.09.2020 11:00
Milli Savunma Bakanlığından, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantının NATO Karargahı'nda başladığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usulleri'nin ele alınacağı teknik toplantıların 4'üncüsü NATO Karargahı'nda başlamıştır." ifadesine yer verildi.