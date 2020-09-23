NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg açıklaması: NATO, Türkiye-Yunanistan ilişkisi hakkında ne dedi?

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile NATO karargahındaki görüşmesi ardından Türkiye - Yunanistan'ın Doğu Akdeniz ile ilgili görüşmelerini değerlendirdi. Öte yandan Stoltenberg, iki ülkenin Doğu Akdeniz'de havada ve denizde istenmeyen olayların ve kazaların önlenmesi bugüne kadar çeşitli toplantılar yaptığını da belirtti.

NATO, TÜRKİYE - YUNANİSTAN HAKKINDA NE DEDİ?

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile yaptığı toplantı sonası değerlendirmede bulunarak,'' Bu toplantılar devam ediyor. İyi bir ilerleme kaydedildi." şeklinde konuştu.Toplantıların askeri teknik görüşmeler olduğunu vurgulayan Stoltenberg, bunların Almanya'nın anlaşmazlıkların çözümü konusunda yürüttüğü diplomatik çabalara tamamlayıcı nitelikte olduğunu ifade etti.

Almanya'nın çabalarının dün Türkiye ile Yunanistan'ın istikşafi görüşmeleri yeniden başlatma konusunda anlaşmasını sağladığını belirterek, bundan memnuniyet duyduğunu, Türk ve Yunanlı liderlerle yakın temas içinde olmayı sürdüreceğini dile getirdi.