ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay'ın Güneş gören yüzünde suyun keşfedildiğini açıkladı. NASA Ay açıklaması nedir? NASA'nın Ay'da su bulması anlama geliyor?

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), dün ilk defa Ay'ın güneş gören yüzeyinde su bulduklarını duyurdu. NASA tarafından yapılan yazılı açıklamada, ''Kızılötesi Astronomi Stratosfer Gözlemevi, Ay'ın güneşli yüzeyindeki su varlığını ilk kez doğruladı. Bu keşif, suyun ay yüzeyine dağılmış olabileceğini, soğuk ve gölgeli yerlerle sınırlı olmadığını gösteriyor'' denildi.

NASA tarafından verilen bilgilerde; "Maryland merkezli Goddard Uzay Uçuş Merkezi çalışanları, Ay yüzeyinde hidroksil (OH) yerine su buzunun (H2O) olduğunu doğruladı. Ekip, suya özgü bir spektral izi tespit etmek ve atmosferden daha net bir görüş elde etmek için bir uçağa monte edilen SOFIA teleskopu aracılığı ile keşiflerini gerçekleştirdi.

AY'IN GÜNEŞ GÖREN YÜZEYİ NEDİR?

NASA'da çalışan Umut Yıldız, keşfe ilişkin yaptığı açıklamada, "Güneş gören yüzü kafa karıştırmasın, Ay'ın her yeri Güneş görür. Ay, kendi ekseni etrafında çok yavaş yani 27,3 günde döner. 2 hafta gündüz, 2 hafta gece olur. Gündüz sıcaklık 120 dereceye ulaşırken, gece eksi 130 dereceye düşüyor. Dolayısıyla, Güneş görünce suyun buharlaşması lazımdı" ifadelerini kullanarak, NASA'nın keşfinin temelinde aslında iki çalışma olduğunu söyledi.

NASA AY AÇIKLAMASI

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ilk defa Ay'ın Güneş gören yüzeyinde su bulduklarını açıkladı. Geçtiğimiz hafta yapılan "Çok önemli bir haber açıklayacağız" açıklama belli oldu.

NASA tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kızılötesi Astronomi Stratosfer Gözlemevi, Ay'ın Güneş'li yüzeyindeki su varlığını ilk kez doğruladı. Bu keşif, suyun ay yüzeyine dağılmış olabileceğini, soğuk ve gölgeli yerlerle sınırlı olmadığını gösteriyor." ifadesine yer verildi.

Maryland merkezli Goddard Uzay Uçuş Merkezi çalışanları, Ay yüzeyinde hidroksil (OH) yerine su buzunun (H2O) olduğunu doğruladı. Ekip, suya özgü bir spektral izi tespit etmek ve atmosferden daha net bir görüş elde etmek için bir uçağa monte edilen SOFIA teleskopu aracılığı ile keşiflerini gerçekleştirdi.

2024'TE ASTRONOTLAR GİDECEK

Colorado Üniversitesi Astrofizik Profesörü Paul Hayne ve ekibi de NASA'ya ait bir uydu tarafından alınan kamera görüntülerini ve sıcaklık ölçümlerini kullanarak elde ettikleri sonuca göre, buz kütlelerinin yaklaşık 40 bin kilometrekare veya ay yüzeyinin kabaca yüzde 0.1'i oranında yer kapladığını açıkladı.

Hayne, "Daha önce keşfedilmeyen bu buz havuzlarından milyarlarcasını görüyoruz. Bu, buzu daha kolay çıkarmak için bir fırsat sunuyor. Ay'da astronotların ihtiyaç duyacağı şeyler açısından bunun devrim niteliğinde olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Daha önce 26 Ekim'de Ay hakkında "heyecan verici" yeni bir keşfi açıklayacağını duyuran NASA, "Artemis" adlı program çerçevesinde 2024'te Ay yüzeyine bir erkek ve bir kadın astronot göndermeyi planlıyor.