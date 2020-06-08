NASA 8 ay karantinaya girecek gönüllüler arıyor

Corona virüs salgınıyla birlikte milyonlarca insan karantina ve izole yaşam tarzını deneyimlemek zorunda kaldı. Salgın sonrası ortaya çıkan bu 'yeni normal' sonrası NASA da benzer bir adım atmaya hazırlanıyor.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı, 8 ay boyunca dış dünyadan izole bir yaşam sürecek gönüllüler arıyor.

NASA bu kapsamda seçilecek kişilerin Rusya'da bir tesiste 8 ay geçireceğini açıkladı. Başvuru şartları arasında 30 - 55 yaşları arasında ABD vatandaşı olmak ile akıcı bir İngilizce ve Rusça bilmek yer alıyor.

(İHA)