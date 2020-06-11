Mutfakta su tasarrufu nasıl yapılır?

Su faturasının yüksek olmasında şikayetçi olanlar pratik yollarla su israfını engelleyerek ciddi oranda tasarruf sağlayabilirler. Böylece doğal çevreye karşı da daha duyarlı oluş olacaksınız.

BOZUK OLAN MUSLUKLARI TAMİR EDİN

Bozuk musluklar genellikle pek önemsen ve kendi haline bırakılır. Ama bu ihmal uzun sürede büyük israfa yol açar. Akıtan musluğunuzu yenisi ile değiştirerek oldukça isabetli bir iş yapmış olacaksınız. Çünkü artık suyunuz boşa akmayacak.

BULAŞIK MAKİNESİNE DİKKAT

Bulaşık makinesi alırken su ve enerji tasarrufu olan modellerden almalısınız. Bu tercih daha en baştan su tasarrufu yapmayı ve bütçenizi kontrol altına almanızı sağlar. Ayrıca bulaşık makinesini yarımken ve tam doldurmadan çalıştırmak da ciddi oranda bir su israfına neden olur. Bu yüzden bulaşık makinesini tam olarak doldurduktan sonra çalıştırmalısınız.

DİĞER FAKTÖRLER

Doğru musluk seçimi: Mutfağınıza musluk alırken düşük akımlı musluk alarak akılcı ve tasarruflu bir seçim yapmış olursunuz.

Kirlileri bekletin: Kadınlar inatçı lekelerin kolay çıkması için bulaşıkları sudan geçirir. Ama sudan geçirmek oldukça fazla su tüketimine neden olur. Bulaşığı lavabo içinde su içinde bekletmek çok daha etkili ve tasarruflu bir yöntemdir.

Buz çözme yöntemi: Buzluktan çıkarılan bir yiyeceği çözmek için suda bekletmek yerine akan suya bırakarak çözülmesini beklemek de su israfına neden olur. Bundan kaçınmalı ve suda bekletme yöntemini uygulamalısınız.

Meyve sebze yıkama: Meyve sebzeleri akar suda değil, su dolu kabın içinde yıkamak ciddi oranda tasarruf sağlar.