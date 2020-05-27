Mutfak temizliği nasıl yapılır? Mutfak temizliğini püf noktaları!

Mutfak temizliğine nereden başlamalıyım, hangi malzemeyi kullanmalıyım ve mutfak temizliğini nasıl daha kolay yaparım gibi soruların cevabını merak ediyorsanız yazımızda sorularınızın cevabını bulabilirsiniz.

TEMİZLERKEN DÜZENLEYİN

Temizlik sonrası düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyor olabilirsiniz. Ama temizlik sırasında düzenli olarak hem temizliği daha kolay yapacaksınız, hem de temizlik sonrasında ekstra iş yükünden kurtulacaksınız. Temizlik işlemini planlı ve düzenli şekilde yaparak mutfağınızın daha kolay temizlendiğini göreceksiniz.

ÖNCE MUTFAK DOLABI

Mutfak temizliğinde mutfak dolaplarına öncelik vermelisiniz. Mutfak dolabını periyodik aralıklarla temizlemek gerekir. Mutfak dolabını 10 günde bir temizlemek idealdir.

BULAŞIKLAR

Bulaşıklarınızı elde değil bulaşık makinesinde yıkamaya özen gösterin. Bu, enerji tasarrufu sağlayacağı gibi, size zaman da kazandıracak. Bulaşıklarınızı makinede yıkayarak diğer işleri yapmak için yorulmamış olacaksınız.

TOST MAKİNELERİ

Plakası çıkan tost makineleri bulaşık makinesinde yıkanabilir. Plakası çıkmayan tost makineleri ile bulaşık süngerinin yumuşak tarafı ile temizlenmelidir. Bulaşık teli kullanmanız plaka yüzeylerine zarar vermenize neden olabilir.

TEMİZLİK MALZEMELERİ

Mutfak temizliğinde leke çıkarıcıları ve mikrofiber bezleri rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu noktada ölçüleri kaçırmamaya ve materyallerinizi hijyenik tutmaya özen gösterin.

OCAK TEMİZLİĞİ

Ocak temizliği yaparken öncelikle süngerinize biraz deterjan ve su damlatın. Ocağınızın üzerinden geçin. 3-4 dakika bekledikten sonrasüngerinizi yıkayın ve çamaşır suyu dökün. Çamaşır suyu olan süngerinizle lekeleri temizleyin. Sonra durulayın.

FIRIN TEMİZLİĞİ

Fırın temizliği için ayrı bir parantez açmamız gerekiyor. Fırınları belirli periyotlarla değil her kullanımdan sonra temizlemelisiniz. Fırına sıçrayan yemek lekelerini zamanında temizlemezseniz, daha sonra bu lekelerin sizi uğraştıracağından emin olabilirsiniz.