Mustafa Şentop yeniden TBMM Başkanı seçildi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yüce Meclisin ve kıymetli milletvekillerinin destek ve takdiriyle seçildiğim bu şerefli görevi yürütürken, bu vazifeyi üstlendiğim süre zarfında, Türkiye'nin ali menfaatlerini, milletimizin hukukunu, sivil siyasetin ve demokrasimizin sıhhatini, yüce Meclisimizin izzet ve itibarını korumak için bütün gücümle çalışacağım ve uygulamalarım daima azami bir dikkatle bu istikamette olacaktır." dedi.

TBMM Genel Kurulundaki 3. tur oylamanın ardından Meclis Başkanlığına seçilen Mustafa Şentop, bir teşekkür konuşması yaptı.

Kendisini tekrar Meclis Başkanlığına layık gören bütün milletvekillerine ayrı ayrı teşekkür eden Şentop, "Bu seçimde yarıştığım aday arkadaşlarımı da hem gösterdikleri gayretle demokrasimize yaptıkları katkı hem de siyasi olgunlukları sebebiyle tebrik ediyorum. Aday arkadaşlarıma ve onları destekleyen sayın milletvekillerine çalışmalarında muvaffakiyetler diliyor, bu anlamlı yarış için kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Seçim sürecinde açık destek iradesini ortaya koyan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ve MHP grubuna mensup milletvekillerine, duydukları itimat için özellikle teşekkür eden Şentop, şöyle konuştu:

"AK Parti mensubu kıymetli milletvekili arkadaşlarıma, dostlarıma elbette şükran borçluyum. Hususen siyasete girdiğim ilk günden itibaren yol ve dava arkadaşlığını hayatımın en büyük iftihar sebeplerinden addettiğim AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, tensipleri ve takdirleri sebebiyle şükranlarımı arz ediyorum. Şimdi artık seçim tamamlanmıştır. Bundan sonra, Anayasa, İçtüzük, diğer hukuk kuralları ve parlamento teamülleri çerçevesinde adalet ve tarafsızlıkla yüce Meclise hizmet etmeye çalışacağımdan kimsenin şüphesi olmasın."

Meclisin, 100 yıl önce istiklali tehdit altındayken asil ve onurlu bir direniş olarak doğan Milli Mücadele'nin merkezi olduğunu hatırlatan Şentop, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istisnasız hepsini rahmetle, minnet ve şükranla andığımız Birinci Meclisin milletvekilleri, yalnızca bir yasama organı olarak çalışmamış, destansı istiklal mücadelemizi de yönetmiş ve yürütmüşlerdir." diye konuştu.

"Milletimizin ümidi daima yüce Mecliste olmuştur"

TBMM'nin 100. yıl dönümünün idrak edildiğini anımsatan Şentop, şöyle devam etti:

"Aziz milletimiz ve yüreği Türkiye ile atan bütün dostlarımız için Meclisimizin açılışının 100'üncü yılını bir kere daha tebrik ediyorum. TBMM'nin 100. yıl dönümünde ve bu vesileyle bir kez daha ifade etmeliyim ki asil milletimizin o güne kadar gösterdiği cesaret ve kahramanlığın bir hülasası, o günden sonraki kahramanlıklarının ön sözü sayabileceğimiz Milli Mücadele, tarihin bir döneminde yaşanmış bir hadise ve artık kapanmış bir fasıl değildir. Milli Mücadele, yalnızca bir çatışma süreci değil, aynı zamanda bir şuurun adıdır. ve o şuur, elan milletimizin zihninde ve yüreğinde, bu yüce çatının altında bütün hayatiyetiyle var olmayı sürdürmektedir. O günlerden bu günlere, bütün zor zamanlarda, milletimizin ümidi daima bu yüce Mecliste olmuştur."

Bugün de milletin iradesinin tecelligahı, en zor zamanlarda ümit bağladığı bir kurum olan Meclisin, devletin ve siyasetin teminatı, demokrasinin kalbi olduğunu vurgulayan Şentop, "Bize düşen en önemli görev, şanla, şerefle, kahramanlıkla, fedakarlık ve vatanperverlikle mazisi şekillenmiş bu yüce Meclise layık olmak, Meclisimizin itibarını gözümüz gibi korumak, bu itibara halel getirecek her şeyden titizlikle kaçınmaktır. Milletvekilleri olarak bu kutsal mekanı ortak aklın, millet maslahatının ve çözüm üretmenin, medenice konuşmanın ve tartışmanın merkezi haline getirmek vazifemiz olmalıdır. Faydasız, sonuçsuz tartışmalarla, birbirimizi yorarak tükettiğimiz zamanın en önemli kaybımız olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız." değerlendirmelerinde bulundu.

"Bu vazife benim için çok büyük bir mazhariyettir"

Şentop, TBMM'nin, millette karşılığı olan her fikrin, telakkinin ve dünya görüşünün özgürce yer bulduğu bir mekan olduğunu söyledi.

Türkiye'yi hedef almadığı, sivil siyasete kastetmediği ve şiddeti bir yöntem olarak benimsemediği müddetçe her siyasi fikir ve oluşumun, bu yüce çatı altında var olmayı sürdüreceğini belirten Şentop, şunları kaydetti:

"Yüce Meclisin ve kıymetli milletvekillerinin destek ve takdiriyle seçildiğim bu şerefli görevi yürütürken, bu vazifeyi üstlendiğim süre zarfında, Türkiye'nin ali menfaatlerini, milletimizin hukukunu, sivil siyasetin ve demokrasimizin sıhhatini, yüce Meclisimizin izzet ve itibarını korumak için bütün gücümle çalışacağım ve uygulamalarım daima azami bir dikkatle bu istikamette olacaktır. 23 Nisan 1920'den bugüne kadar, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Gazi Meclisimizde görev üstlenmiş bütün Meclis Başkanlarımızın, milletvekillerimizin aramızdan ayrılanlarını şükranla ve rahmetle anıyorum. Hayatta olan Meclis Başkanlarımıza, milletvekillerimize sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanlığına seçmek suretiyle hakkımda göstermiş olduğunuz itimat ve teveccüh için tekrar hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vazife benim için çok büyük bir mazhariyettir ve yüce heyetinizin oylarında tecelli etmiş olan aziz milletimizin itimadıdır. Cenabıhak, beni sizlere ve aziz milletimize karşı mahcup etmesin."

TBMM Başkanı seçilen Şentop, daha sonra siyasi parti temsilcilerini selamladı.

Şentop, Genel Kuruldan ayrılmadan önce milletvekilleriyle foto muhabirlerine poz verdi.

Yeni TBMM Başkanlık Divanı

Genel Kurulda ayrıca 27. Dönem ikinci devre Başkanlık Divanı üyelikleri için seçim yapıldı.

AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, HDP Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, TBMM Başkanvekilliğine seçildi.

Seçim sonucunda TBMM İdare Amirliğine, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal ile HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul getirildi.

Katip üyeliklere ise AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, AK Parti İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir ile İYİ Parti Edirne Milletvekili Enes Kaplan seçildi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, Başkanlık Divanı üyeliklerine seçilen milletvekillerinin görev süresinin 16 Temmuz itibarıyla başlayacağını bildirdi.

Adan, daha sonra birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.