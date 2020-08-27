Mustafa Mohamed kimdir? Mustafa Mohamed kaç yaşında nereli? Mustafa Mohamed hangi pozisyonda oynuyor? Mustafa Mohamed hangi takımlarda oynadı?

Yeşil sahalarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Mustafa Mohamed, spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden oluyor. Peki, Mustafa Mohamed kimdir? Mustafa Mohamed hangi takımlarda oynadı? Mustafa Mohamed kaç yaşında nereli? Mustafa Mohamed hangi pozisyonda oynuyor?

MUSTAFA MOHAMED KİMDİR?

Doğum tarihi: 28 Kasım 1997

Kaç yaşında : 22yaşında

Nereli : Mısır - Giza

Boy : 1,85 m

Mevkisi : Forvet

OYNADIĞI TAKIMLAR

2016– Zamalek 13

2016–2017 › El Dakhleya (kiralık)

2017–2018 › Tanta (kiralık)

2018–2019 › El Gaish (kiralık)

BAŞARILARI

Zamalek :

• Mısır Kupası : 2018–19

• Mısır Süper Kupası : 2019–20

• CAF Süper Kupası : 2020

Mısır

• Afrika 23 Yaş Altı Uluslar Kupası : 2019

Bireysel

• 2019 Afrika U-23 Uluslar Kupası Golcüsü