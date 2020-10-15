Mustafa Kabakçıoğlu kimdir? Mustafa Kabakçıoğlu neden tutuklandı?

Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 29 Ağustos 2020 günü vefat eden eski komiser yardımcısı Mustafa Kabakçıoğlu neden öldü? Bir süredir rahatsız olduğu söylenen Mustafa Kabakçıoğlu nereli, kaç yaşında, kimdir? İşte, ayrıntılar...

MUSTAFA KABAKÇIOĞLU KİMDİR?

Kabakçıoğlu, KHK'lı eski komiser yardımcısıdır. 26 Temmuz 2016 yılında tutuklandı ve 1 Eyll 2016 tarihinde ihraç edildi. Daha önce Şebinkarahisar K2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulundu. Sonrasında gittiği Gümüşhane Cezaevinde 4 yıl kaldı. Kabakçıoğlu'nu astım, yüksek tansiyon ve şeker hastası olduğu öne sürülüyor. Mustafa Kabakçıoğlu 29 Ağustos 2020 tarihinde yaşamını yitirdi.

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gümüşhane Ceza İnfaz Kurumunda bulunduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

* 20 Ağustos 2020 tarihinde rahatsızlandığını bildirmesi üzerine 112 komuta kontrol birimi aranmış, ambulanstaki görevliler Kabakçıoğlu'nun hastaneye gitmesi gerektiğini bildirmiş ancak kendisi iyi olduğunu beyan ederek hastaneye gitmeyi kabul etmemiş, kendisine oksijen verilmiştir.

* Covid 19 ile ilgili bugüne kadar alınan tedbirler kapsamında ceza infaz kurumumuzun rutin uygulaması olan dışarı ile hastane, duruşma veya ceza infaz kurumuna yeni girme şeklinde temas eden hükümlülerin 14 gün boyunca tekli odaya alınması uygulamasına istinaden Kabakçıoğlu oksijen verilme işlemi sonrası tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği bahçesi bulunan yaklaşık 50 m2'lik tekli odaya verilmiştir.

* 24 Ağustos 2020 tarihinde yoğun nefes darlığı şikayeti olduğunu söylemesi üzerine tekrar 112 ekipleri çağırılmış ancak Kabakçıoğlu yine hastaneye gitmeyi reddetmiştir. Bunun üzerine Kabakçıoğlu'nun kaldığı koğuşa gerekli sağlık önlemleri alınarak kurum doktoru tarafından girilmiş, muayenesi yapılarak reçete düzenlenmiş ve reçete haricinde revirde bulunan ilaçlardan da gerekli olanlar kendisine verilmiştir. Bunun haricinde kendisinin günlük genel durum takipleri yapılmıştır.

* 27 Ağustos 2020 tarihinde tekrar rahatsızlanması üzerine kurum doktoru tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesi Dahiliye polikliniğine acil olarak sevk edilmek istenmiştir. Ancak Kabakçıoğlu sevk olmak istemediğini söylemiş ve kendi rızası ile hastaneye gitmemiştir. Ayrıca hastaneye gitmek istemediğine dair dilekçe vermiş, bu durumda revir görevlileri ve ceza infaz kurumu infaz koruma memurları tarafından tutanak altına alınmıştır.

* 29 Ağustos 2020 tarihinde saat 05.45 sıralarında Kabakçıoğlu'nun kalmakta olduğu odaya girildiğinde sandalyede hareketsiz bir şekilde oturur durumda olduğu görülmüş, herhangi bir tepki vermemesi üzerine 112 acil servis görevlileri kuruma davet edilmiş, yapılan kontrollerde şahsın vefat ettiği anlaşılmıştır.