Mustafa Cengiz'le Fatih Terim arasındaki görüşme başladı

Erzurumspor maçı sonrası yaptığı açıklamalarla yönetimi hedef alan ve Sanılmasın ki, içeride veya dışarıdakilerin arkamdan planlarını bilmiyor değilim. Her şeyin farkındayım. Sabırla sessiz kalıyorum. Artık kimsenin ne arkasında ne de yanındayım" diyerek yaşanan krizi çok net bir şekilde ortaya koyan Fatih Terim'le ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugün saat 14.30'da Türk Telekom Stadı'na Fatih Terim'i davet etti ve ikili arasındaki kritik görüşme başladı. Terim'in yönetime giden ifadelerinin ardından başkan Mustafa Cengiz, tecrübeli teknik adamla yaşanan krizi sona erdirmek istiyor.

Başkan Mustafa Cengiz'in daha önce yaptığı, "Sayın hocamız Fatih Terim'i ne zaman çağırsak toplantımıza gelir" açıklamasından yola çıkarak Terim'le bugün bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

YÖNETİMDEN TERİM AÇIKLAMASI

Yusuf Günay "Fatih Terim'in gönderilmesi söz konusu değil. Böyle bir şey gündemimizde yok, tamamen uydurma. Yönetim olarak sene sonunda hocamızla birlikte şampiyon olacağımıza inancımız tam." açıklamasını yaptı.

Başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak ise "Yönetim ile hocamız arasında bir gerginlik yok. Erzurumspor'dan dönerken Fatih Hocam ile beraber oturduk, takımdaki sorunları konuştuk. Pazar günkü antrenmanın ardından hocamız ile oturduk, çay içtik ve konuştuk." dedi.