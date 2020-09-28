Multikopter nedir? TEKNOFEST 2020 öne çıkan projeler

Milli Teknoloji Hamlesi sloganıyla yola çıkan ve Türkiye'nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen TEKNOFEST'te projelerini sergileyen öğrencilerden son sınıf öğrencisi Mahmut Enes Özyurt, yaptığı açıklamalarda savunma alanında ülke yararına tasarıma imza atmak için yola çıktıklarını ve arkadaşlarıyla bu amaç etrafında çalıştıklarını anlattı.

Makine Mühendisliği son sınıf öğrencisi olan Mahmut Enes Özyurt ve Cem Bayar, "Kamikaze bir drone inşa edip içine bomba koymaktansa 40 milimetre mühimmatın üzerine drone inşa edip daha statik bir şey yapmayı planladık." dedi.

MULTİKOPTER NEDİR?

Türk Silahlı Kuvvetlerine katkı sağlayacak bir proje geliştiren Mahmut Enes Özyurt ve Cem Bayar tasarladıkları cihazın hedeflerini bu yönde belirlediğini ifade etti. Bu kapsamda "40 Milimetrelik Bomba Entegreli Multikopter" yaptıklarını dile getiren Özyurt, şöyle konuştu:

"Arkadaşım Cem Bayar ile amacımız askerimizin çatışmanın ortasında olmasından ziyade çatışmaların uzağında olaylara müdahale edilmesini sağlamak. Projemiz savunma alanında. 40 milimetrelik bomba mühimmatının uçar hale getirilmesi. Kamikaze bir drone inşa edip içine bomba koymaktansa 40 milimetre mühimmatın üzerine drone inşa edip daha statik bir şey yapmayı planladık. Standart bir 40 milimetre bombanın mesafesi 450 metredir projemizle bunu 4 kilometreye kadar çıkardık."

Askerin güvenliği için sıfır hatayla çalışma gayretinde olduklarını ifade eden Özyurt ve Bayar, "Yaptığımız testler sonucunda yüzde bir hata çıktı. Devamını da getireceğiz. Türk Silahlı Kuvvetlerimizi daha güvenli hale getirmek için yola çıktık. Çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Geliştirilen bu tasarım sayesinde TÜBİTAK 2242'de Türkiye üçüncülüğü elde ettiklerini sözlerine ekledi.

TEKNOFEST 2020 YARIŞMALARI

TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te düzenlenecek olan 21 farklı kategorideki Teknoloji Yarışmaları kapsamında geçen seneden farklı olarak; Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması, Tarım Teknolojileri Yarışması, Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması, Akıllı Ulaşım Yarışması, Eğitim Teknolojileri Yarışması, Helikopter Tasarım Yarışması, Jet Motor Tasarım Yarışması yer aldı.